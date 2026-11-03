हमारे आशीर्वाद से ही रुहुल्ला कर रहे रैली... भाजपा का बड़ा दावा; बंगाल के बाद अब कश्मीर में खेला?
NC प्रवक्ता ने अपील की है कि रुहुल्ला अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। उन्गेहोंने कहा कि इस समय जम्मू-कश्मीर में हम कई तरह की मुश्किलों से घिरे हुए हैं। ऐसी बातें हमारी मुश्किलों को और बढ़ा रही हैं। इसलिए, हमें उम्मीद है कि वह इन सब बातों को समझेंगे।
केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम माधव ने मंगलवार (03 नवंबर) को कहा कि जम्मू-कश्मीर की सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) से इस्तीफे की घोषणा करने वाले लोकसभा सदस्य आगा रुहुल्ला "हमारे लोगों" के आशीर्वाद से रैली कर रहे हैं। माधव ने दावा किया कि जम्मू-कश्मीर में सत्तारूढ़ NC स्पष्ट रूप से बंटी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदरूनी मामलों से भाजपा का कोई लेना-देना नहीं है।
श्रीनगर से सांसद रुहुल्ला ने मंगलवार को अपने पिता आगा सैयद मेहदी की 26वीं पुण्यतिथि पर जम्मू-कश्मीर के बडगाम में आयोजित एक रैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफे की घोषणा की। आगा सैयद की 2000 में हत्या कर दी गई थी। जम्मू-कश्मीर में 2015-16 में भाजपा और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की गठबंधन सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाने वाले माधव ने जम्मू में संवाददाताओं से बातचीत में कहा, “मैं इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस साफ तौर पर बंटी हुई नजर आ रही है। रुहुल्ला आज हमारे लोगों के आशीर्वाद से यह रैली कर रहे हैं।”
जम्मू दौरे पर राम माधव
माधव एक दिन की यात्रा पर मंगलवार को जम्मू पहुंचे, जहां उन्होंने त्रिकुटा नगर स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठक की। उनका यह दौरा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से हाल में किए गए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों के बीच असंतोष बढ़ने की खबरों के बीच हो रहा है। हालांकि, माधव ने भाजपा को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदरूनी मामलों से अलग रखते हुए कहा कि भाजपा विधायकों के बयान पार्टी के रुख से अलग हैं।
उमर सरकार गिर सकती है?
उन्होंने कहा, "मैं दोहराना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदरूनी मामलों में हमारी कोई भूमिका नहीं है। हमारे विधायक जो भी बयान देते हैं, वह एक अलग बात है। यह पूरी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना आंतरिक मामला है और उनके नेता आपस में ही लड़ रहे हैं।" दरअसल, भाजपा के कई विधायक और वरिष्ठ नेता दावा कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में फूट पड़ने वाली है और सत्ताधारी पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष के चलते उमर के नेतृत्व वाली सरकार गिर सकती है।
NC के 25 विधायक नाराज
माधव ने कहा, "आज उसके (NC) एक सांसद सामने आए हैं और रैली कर रहे हैं... यह पार्टी का अंदरूनी मामला है। इससे हमारा क्या लेना-देना?" भविष्य में संभावित राजनीतिक घटनाक्रमों और उनके प्रभावों के बारे में पूछे जाने पर भाजपा नेता ने कोई भी कयास लगाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले स्थिति साफ होना जरूरी है। हालांकि, माधव ने कहा, "हां, जब आप किसी पुल पर पहुंचते हैं, तभी उसे पार करते हैं।" बता दें कि जम्मू कश्मीर में इस राजनीतिक उथल पुथल को बंगाल से जोड़कर देखा जा रहा है और इस बात की अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि कहीं महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की ही तरह कश्मीर में भी भाजपा खेला तो नहीं करने जा रही? 90 सदस्यों वाले जम्मू-कश्मीर विधानसभा में NC में 41 विधायक हैं। दावा किया जा रहा है कि 25 विधायक नाराज हैं, जो टूट सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।