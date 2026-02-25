Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

इंडिगो के विमान में यात्री सवार, पांच घंटे तक कराया इंतजार; पैसेंजर्स ने जमकर काटा हंगामा

Feb 25, 2026 04:44 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, चेन्नई
share Share
Follow Us on

चेन्नई में इंडिगो एयरलाइंस के यात्रियों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ा। आरोप है कि 200 से ज्यादा यात्रियों को फ्लाइट में बिठाकर पांच घंटे से ज्यादा इंतजार कराया गया। इस दौरान फ्लाइट के दौरान एसी भी ठीक से काम नहीं कर रहा था।

इंडिगो के विमान में यात्री सवार, पांच घंटे तक कराया इंतजार; पैसेंजर्स ने जमकर काटा हंगामा

चेन्नई में इंडिगो एयरलाइंस के यात्रियों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ा। आरोप है कि 200 से ज्यादा यात्रियों को फ्लाइट में बिठाकर पांच घंटे से ज्यादा इंतजार कराया गया। इस दौरान फ्लाइट के दौरान एसी भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। इसके चलते, उन्हें सांस लेने में भी परेशानी होने लगी थी। यह सभी यात्री चेन्नई से सिंगापुर की यात्रा करने वाले थे। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पैसेंजर्स एयरलाइन स्टाफ पर चिल्ला रहे हैं। हालांकि इंडिगो अधिकारियों ने कहा है कि तकनीकी गड़बड़ी के चलते यह देरी हुई है।

वीडियो में क्या
सोशल मीडिया पर एक मिनट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें यात्री अव्यवस्था की शिकायत कर रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि जब वो लोग प्लेन में बैठे थे तो एसी लगातार ऑन-ऑफ हो रही थी। इसके अलावा उन्हें देरी के बारे में कोई भी ठोस जानकारी नहीं दी जा रही थी। इस बारे में कुछ पूछने पर उन्हें सीआईएसएफ कर्मचारियों द्वारा डराया-धमकाया जा रहा था।

यह है पूरा मामला
चेन्नई से सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट संख्या, 6ई1025 सुबह 7 बजकर 30 मिनट पर उड़ान भरने वाली थी। इसके लिए पैसेंजर्स को 6.30 बजे से विमान में बैठाया गया। लेकिन विमान ने तय समय पर उड़ान नहीं भरी। एक पैसेंजर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमें न तो ठोस वजह बताई जा रही थी और न ही कोई क्लियर कम्यूनिकेशन था। विमान में नवजात शिशु, बच्चे और बूढ़े भी थे। इसके अलावा तमाम कामकाजी लोग भी सवार थे। असुविधा के चलते कुछ यात्रियों ने खुद को नीचे उतारने की मांग उठाई, लेकिन उन्हें भी काफी समय तक इसकी इजाजत नहीं दी गई।

क्या बोले अधिकारी
इंडिगो के अधिकारियों के मुताबिक उड़ान से पहले पायलट ने नोटिस किया कि केबिन का तापमान सामान्य से ज्यादा है। इसके बाद उसने इंजीनियरिंग टीम को इस बारे में जानकारी दी।

ये भी पढ़ें:कौन हैं BSNL अफसर विवेक बंजल, प्रयागराज दौरे पर अंडरवियर के इंतजाम पर बवाल
ये भी पढ़ें:अंडरवियर-तौलिया के VIP इंतजाम वाले BSNL अफसर पर गिरी गाज, सिंधिया नाराज
ये भी पढ़ें:डोनाल्ड ट्रंप का US मीडिया ने ही किया फैक्ट चेक, एक भाषण में बोले कौन से 5 झूठ

अधिकारियों ने आगे बताया कि जब तक यह समस्या हल की गई, कॉकपिट क्रू के ड्यूटी का समय पूरा हो गया। इसके बाद वैकल्पिक क्रू टीम की व्यवस्था करने में काफी समय लग गया।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
IndiGo Flight Chennai
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।