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दिल्ली में जारी है हाई-वोल्टेज ड्रामा, पुलिस ने राहुल गांधी-अखिलेश यादव को किया डिटेन

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में जारी विरोध-प्रदर्शन के बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कई विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर प्रदर्शन स्थल से हिरासत में ले लिया। प्रधानमंत्री निवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर कांग्रेस के प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन स्थल पर पुलिस की भारी तैनाती रही। पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं को जबरन हटाते हुए हिरासत में लिया। इस दौरान वहां मौजूद सभी प्रदर्शनकारी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। डिटेन किए गए सभी नेताओं को फिलहाल छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया है, जहां से आगे की कार्रवाई होगी।

दरअसल, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के संसद मार्च के एक दिन बाद केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस ने मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास तक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ता 10, राजाजी मार्ग स्थित खरगे के आवास से निकलकर प्रधानमंत्री आवास तक मार्च किया।

इसके बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रदर्शन से पहले लोगों से अपील की कि वे प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने में शामिल हों। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि स्टूडेंट्स पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। पीएम मोदी को लगता है कि वे बिना जवाब दिए, बिना नतीजे के बच सकते हैं। वे ऐसा नहीं कर सकते। इस बार नहीं। मैं हर देशभक्त भारतीय से कहता हूं, जो मानता है कि हमारे स्टूडेंट्स को न्याय मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री के घर के सामने धरने में हमारे साथ शामिल हों। भारत के स्टूडेंट्स की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।

इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को दावा किया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को नीट के मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए आश्वासन दिया गया, लेकिन फिर उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी रख दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिक्ष का रवैया लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है।

जितेंद्र सिंह के मुताबिक, राहुल गांधी ने कहा कि यदि सरकार नीट और उससे जुड़े आंदोलन के सभी मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए तैयार हो जाती है तो वह धरना समाप्त कर देंगे। उन्होंने दावा किया कि सरकार के शीर्ष नेतृत्व से अनुमति लेने के बाद राहुल गांधी को यह आश्वासन दिया गया कि सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।

उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बाद राहुल गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी रख दी और कहा कि अब उनकी दो मांगें हैं। जितेंद्र सिंह ने कहा कि जब राहुल गांधी को याद दिलाया गया कि उन्होंने पहले केवल संसद में चर्चा की मांग की थी, तो उन्होंने जवाब दिया कि अब उनकी मांगें बदल गई हैं।

जितेन्द्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का अपनी बात से पीछे हटना ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ है और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार नीट और उससे जुड़े आंदोलन के सभी मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है। सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस ने अब तक इस गंभीर विषय पर नियमों के तहत औपचारिक चर्चा के लिए कोई नोटिस नहीं दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का व्यवहार लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।

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Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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