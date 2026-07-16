जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़, एक की मौत, 200 से अधिक घायल
जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 के पहले दिन पुरी के ग्रैंड रोड पर भारी भीड़ के कारण भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। एक श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि कई भक्तों को सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जगन्नाथ रथ यात्रा के पहले दिन गुरुवार को पुरी के ग्रैंड रोड (बड़ा डंडा) पर भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ में अफरा-तफरी मचने से एक भक्त की मौत हो गई, जबकि कई श्रद्धालुओं को सांस लेने में तकलीफ हुई। बताया जा रहा है कि 200 से अधिक घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।
जानकारी के अनुसार, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों को मंदिर से बाहर निकालते समय ग्रैंड रोड पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दम घुटने से एक श्रद्धालु बेहोश हो गया, जिसे तुरंत पुरी जिला मुख्यालय अस्पताल (DHH) ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि, प्रशासन की ओर से इस मौत की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है।
बताया जा रहा है कि स्पेशल रेस्क्यू यूनिट (SRU) की टीमों ने तुरंत रेस्क्यू अभियान चलाकर प्रभावित श्रद्धालुओं को भीड़ से निकाला और उन्हें पुरी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। स्थानीय प्रशासन ने ग्रैंड रोड पर भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था और इमरजेंसी मेडिकल टीमें तैनात कर दी हैं।
रथ यात्रा 2026 की शुरुआत
दुनिया भर में प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी रथ यात्रा गुरुवार को शुरू हो गई। लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक की वार्षिक यात्रा के लिए इकट्ठा हुए। घंटे-घड़ियाल, शंख और झांझ की ध्वनियों के बीच पहले चक्रराज सुदर्शन को मुख्य मंदिर से बाहर निकाला गया और देवी सुभद्रा के 'दर्पदलन' रथ पर स्थापित किया गया। इसके बाद 'शून्य पहंडी' जुलूस में देवी सुभद्रा की मूर्ति को रथ पर चढ़ाया गया। अंत में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति मंदिर से बाहर निकलते ही ग्रैंड रोड पर भक्तों ने 'जय जगन्नाथ' के जयकारे लगाए।
बारिश और जलभराव से निपटने की तैयारियां
रथ यात्रा के मद्देनजर ओडिशा सरकार ने पुरी में भारी बारिश और जलभराव की स्थिति को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए हैं। आवास एवं शहरी विकास विभाग ने पुरी नगर निगम (PMC) के साथ मिलकर 24 घंटे अलर्ट टीमें तैनात की हैं। पिछले 24 घंटों में पुरी में करीब 200 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिससे कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया और यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने गुरुवार को अत्यधिक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया था।
आवास एवं शहरी विकास मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्र ने बुधवार रात पुरी के संवेदनशील इलाकों का जमीनी निरीक्षण किया। उन्होंने रेड क्रॉस अस्पताल क्षेत्र समेत कई जगहों का दौरा कर जल निकासी व्यवस्था का जायजा लिया। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जलभराव वाले क्षेत्रों में उच्च क्षमता वाली पंपिंग यूनिटें तैनात की जाएं, बाईपास पाइपलाइन लगाई जाएं और रथ यात्रा के दौरान सड़कें सूखी व यातायात योग्य रखी जाएं।
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लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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