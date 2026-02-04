Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsBig Breaking BJP K Annamalai relinquishes responsibilities just before Tamil Nadu elections know reason
अन्नामलाई ने तमिलनाडु चुनाव से ठीक पहले छोड़ीं जिम्मेदारियां, भाजपा को झटका

संक्षेप:

तमिलनाडु की सियासत से बड़ी खबर सामने आई है। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने पिता की खराब तबीयत का हवाला देते हुए तमिलनाडु के छह विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया है।

Feb 04, 2026 07:46 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
तमिलनाडु की सियासत से बड़ी खबर सामने आई है। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने पिता की खराब तबीयत का हवाला देते हुए तमिलनाडु के छह विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया है। अन्नामलाई ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने इस फैसले की जानकारी तमिलनाडु बीजेपी नेतृत्व को दे दी है।

उन्होंने कहा कि मैंने तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन सहित पार्टी नेतृत्व से अनुरोध किया है कि मैं इस समय अपने पिता के साथ रहना चाहता हूं। मेरे पिता डायलिसिस पर हैं और उनकी देखभाल करना मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। मैंने नेतृत्व को यह भी बताया है कि मैं फिलहाल यात्रा करने की स्थिति में नहीं हूं। मुझे उम्मीद है कि पार्टी मेरी स्थिति को समझेगी और इन छह विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी किसी अन्य को सौंप देगी।

बता दें कि अन्नामलाई को तमिलनाडु के सिंगानल्लूर, विरुगमबाक्कम (चेन्नई), करैक्कुडी, श्रीवैकुंटम, मदुरै (दक्षिण) और पद्मनाभपुरम (कन्याकुमारी) विधानसभा क्षेत्रों का चुनाव प्रभारी बनाया गया था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियां उन्हें चुनावी कार्यों के लिए यात्रा करने की इजाजत नहीं दे रही हैं।

पत्रकारों से बात करते हुए अन्नामलाई ने आगे कहा कि मैंने यह बात पार्टी नेतृत्व को स्पष्ट रूप से बता दी है। वे मेरी स्थिति को समझ चुके हैं। साथ ही मैंने उनसे कहा है कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी मुझे सौंपेगी, मैं उसे पूरा करने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी पार्टी और गठबंधन दलों के उम्मीदवारों के लिए काम करने को उत्सुक हूं। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी उनके स्थान पर किसी अन्य नेता को नियुक्त कर लेगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे खुद चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि पार्टी मुझे जो भी करने को कहेगी, मैं आपको भी बता दूंगा।

अन्नामलाई के जिम्मेदारियों छोड़ने के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। किल्लियूर के कांग्रेस विधायक राजेश कुमार ने अन्नामलाई के इस फैसले पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें चुनावी बुखार चढ़ गया है। उन्होंने कहा कि चुनावी बुखार चढ़ने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। किसी भी कीमत पर कन्याकुमारी में कमल नहीं खिलेगा। कांग्रेस विधायक ने संवाददाताओं से कहा कि मुझे लगता है कि चुनावी बुखार और चुनाव में हार के डर के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है।

एजेंसी इनपुट के साथ

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

Tamil Nadu Tamilnadu
