अन्नामलाई ने तमिलनाडु चुनाव से ठीक पहले छोड़ीं जिम्मेदारियां, भाजपा को झटका

तमिलनाडु की सियासत से बड़ी खबर सामने आई है। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने पिता की खराब तबीयत का हवाला देते हुए तमिलनाडु के छह विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया है। अन्नामलाई ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने इस फैसले की जानकारी तमिलनाडु बीजेपी नेतृत्व को दे दी है।

उन्होंने कहा कि मैंने तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन सहित पार्टी नेतृत्व से अनुरोध किया है कि मैं इस समय अपने पिता के साथ रहना चाहता हूं। मेरे पिता डायलिसिस पर हैं और उनकी देखभाल करना मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। मैंने नेतृत्व को यह भी बताया है कि मैं फिलहाल यात्रा करने की स्थिति में नहीं हूं। मुझे उम्मीद है कि पार्टी मेरी स्थिति को समझेगी और इन छह विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी किसी अन्य को सौंप देगी।

बता दें कि अन्नामलाई को तमिलनाडु के सिंगानल्लूर, विरुगमबाक्कम (चेन्नई), करैक्कुडी, श्रीवैकुंटम, मदुरै (दक्षिण) और पद्मनाभपुरम (कन्याकुमारी) विधानसभा क्षेत्रों का चुनाव प्रभारी बनाया गया था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियां उन्हें चुनावी कार्यों के लिए यात्रा करने की इजाजत नहीं दे रही हैं।

पत्रकारों से बात करते हुए अन्नामलाई ने आगे कहा कि मैंने यह बात पार्टी नेतृत्व को स्पष्ट रूप से बता दी है। वे मेरी स्थिति को समझ चुके हैं। साथ ही मैंने उनसे कहा है कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी मुझे सौंपेगी, मैं उसे पूरा करने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी पार्टी और गठबंधन दलों के उम्मीदवारों के लिए काम करने को उत्सुक हूं। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी उनके स्थान पर किसी अन्य नेता को नियुक्त कर लेगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे खुद चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि पार्टी मुझे जो भी करने को कहेगी, मैं आपको भी बता दूंगा।

अन्नामलाई के जिम्मेदारियों छोड़ने के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। किल्लियूर के कांग्रेस विधायक राजेश कुमार ने अन्नामलाई के इस फैसले पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें चुनावी बुखार चढ़ गया है। उन्होंने कहा कि चुनावी बुखार चढ़ने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। किसी भी कीमत पर कन्याकुमारी में कमल नहीं खिलेगा। कांग्रेस विधायक ने संवाददाताओं से कहा कि मुझे लगता है कि चुनावी बुखार और चुनाव में हार के डर के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है।