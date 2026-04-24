राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों पर ऐक्शन की तैयारी में आप, पार्टी छोड़ने के बाद मची खलबली
राघव चड्ढा और छह अन्य राज्यसभा सांसदों की बगावत से आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। इस बीच खबर है कि आम आदमी पार्टी इन सातों के खिलाफ ऐक्शन की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी इन सभी को अयोग्य ठहराने के लिए याचिका दायर करने वाली है।
राघव चड्ढा और छह अन्य राज्यसभा सांसदों की बगावत से आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। इस बीच खबर है कि आम आदमी पार्टी इन सातों के खिलाफ ऐक्शन की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी इन सभी को अयोग्य ठहराने के लिए याचिका दायर करने वाली है। गौरतलब है कि राघव चड्ढा ने शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस में ऐलान किया वह छह अन्य राज्यसभा सांसदों के साथ भाजपा में विलय कर रहे हैं। उन्होंने कहाकि राज्यसभा में आप के 10 सांसद हैं। दो तिहाई से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। राघव चड्ढा ने आगे बताया कि हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, स्वाती मालीवाल और अन्य नेता हमारे साथ हैं।
क्या करने वाली है ‘आप’
उधर आम आदमी पार्टी भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रही है। न्यूज 18 के मुताबिक पार्टी सात राज्यसभा सांसदों को एंटी-डिफेक्शन कानून के तहत अयोग्य घोषित करने की याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार, उम्मीद की जा रही है कि आम आदमी पार्टी सात सांसदों में राघव चड्ढा का नाम बताएगी जिन्हें वह अयोग्य घोषित करना चाहती है। इस सूची में संभवतः संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल और चार अन्य राज्यसभा सदस्य भी शामिल होंगे, जिनके बारे में दावा है कि वह पार्टी विभाजन का समर्थन कर रहे हैं।
पार्टी को 15 साल खून से सींचा
इससे पहले राघव चड्ढा ने कहाकि जिस ‘आप’ को मैंने 15 सालों तक अपने खून से सींचा वह अपने रास्ते से हट गई है। अब यह देशहित के लिए नहीं बल्कि अपने निजी फायदों के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहाकि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास आ रहा हूं... हम सभी ने मिलकर इस पार्टी को दिल्ली, पंजाब और देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया था।
भाजपा में क्यों जा रहे, बताई वजह
राघव चड्ढा ने आगे कहाकि हम भाजपा में विलय कर रहे हैं। पिछले 12 सालों में भाजपा की केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कई ऐसे फैसले लिए हैं जो कि आज से पहले कई नेता लेने से डरते थे। उन्होंने कहाकि इस नेतृत्व पर जनता ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार मुहर लगाई है। हम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के लिए काम करेंगे।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।