महादेव ऐप केस में बड़ी कार्रवाई, प्रमोटर सौरभ चंद्राकर भारत लाया गया
महादेव ऐप से जुड़े ₹6000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। इस मामले के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तारी के बाद ओमान से भारत वापस लाया गया है।
महादेव ऐप से जुड़े ₹6000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर महादेव ऑनलाइन बेटिंग सिंडिकेट के मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर का ओमान से प्रत्यर्पण करवा लिया है। ओमान विशेष रूप से भेजी गई CBI की टीम चंद्राकर को लेकर भारत लौटी है। अब उन्हें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित CBI स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। यह कदम भारतीय एजेंसियों के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि चंद्राकर को लंबे समय से देश वापस लाने की कोशिशें चल रही थीं।
हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि CBI ने अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर महादेव ऐप के गैर-कानूनी सट्टेबाजी सिंडिकेट के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर का ओमान सल्तनत से सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण करवा लिया है। CBI की एक टीम, जिसे खास तौर पर ओमान भेजा गया था, उसे वापस भारत ले आई है। अब उसे रायपुर में CBI स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। अधिकारी ने आगे बताया कि कि यह कार्रवाई कई महीनों की मेहनत और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का नतीजा है।
बता दें कि सौरभ चंद्राकर ने अपने साथी रवि उप्पल के साथ मिलकर महादेव बेटिंग नेटवर्क की शुरुआत की थी। दोनों के करीब 2019 में दुबई भाग जाने की खबर है। वहीं से उन्होंने बेटिंग एप्लिकेशन और वेबसाइट चलाकर अपना कारोबार जारी रखा। महादेव ऐप और इससे जुड़े प्लेटफॉर्म के जरिए कथित तौर पर भारी मात्रा में अवैध सट्टेबाजी का कारोबार किया गया। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस सिंडिकेट ने करीब 6000 करोड़ रुपये का लेन-देन किया। चंद्राकर को इस पूरे नेटवर्क का मुख्य संचालक माना जाता है। उसके खिलाफ गैर-कानूनी बेटिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और संगठित अपराध से जुड़े गंभीर आरोप हैं।
गौरतलब है कि भारतीय एजेंसियां चंद्राकर को भारत लाने की कोशिशें काफी समय से कर रही थीं। इंटरपोल रेड नोटिस के आधार पर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अधिकारियों ने अक्टूबर 2024 में चंद्राकर को कुछ समय के लिए हिरासत में लिया और उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा था। भारत ने उसी महीने उनके प्रत्यर्पण के लिए आधिकारिक अनुरोध भेजा था। हालांकि, उस अनुरोध पर आगे कार्रवाई नहीं हुई और वह आखिरकार बेकार हो गया। इस बीच, चंद्राकर के कथित सहयोगी और बेटिंग नेटवर्क के सह-संस्थापक रवि उप्पल UAE से फरार हो गया। खाड़ी देश के अधिकारियों ने उसके खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्रवाई रोकने का फैसला किया था, जिसकी खबर 4 नवंबर 2025 को सामने आई थी। हालांकि रवि उप्पल की मौजूदा लोकेशन अभी स्पष्ट नहीं है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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