महादेव ऐप केस में बड़ी कार्रवाई, प्रमोटर सौरभ चंद्राकर भारत लाया गया

महादेव ऐप से जुड़े ₹6000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। इस मामले के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तारी के बाद ओमान से भारत वापस लाया गया है।

महादेव ऐप से जुड़े ₹6000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर महादेव ऑनलाइन बेटिंग सिंडिकेट के मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर का ओमान से प्रत्यर्पण करवा लिया है। ओमान विशेष रूप से भेजी गई CBI की टीम चंद्राकर को लेकर भारत लौटी है। अब उन्हें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित CBI स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। यह कदम भारतीय एजेंसियों के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि चंद्राकर को लंबे समय से देश वापस लाने की कोशिशें चल रही थीं।

हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि CBI ने अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर महादेव ऐप के गैर-कानूनी सट्टेबाजी सिंडिकेट के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर का ओमान सल्तनत से सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण करवा लिया है। CBI की एक टीम, जिसे खास तौर पर ओमान भेजा गया था, उसे वापस भारत ले आई है। अब उसे रायपुर में CBI स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। अधिकारी ने आगे बताया कि कि यह कार्रवाई कई महीनों की मेहनत और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का नतीजा है।

बता दें कि सौरभ चंद्राकर ने अपने साथी रवि उप्पल के साथ मिलकर महादेव बेटिंग नेटवर्क की शुरुआत की थी। दोनों के करीब 2019 में दुबई भाग जाने की खबर है। वहीं से उन्होंने बेटिंग एप्लिकेशन और वेबसाइट चलाकर अपना कारोबार जारी रखा। महादेव ऐप और इससे जुड़े प्लेटफॉर्म के जरिए कथित तौर पर भारी मात्रा में अवैध सट्टेबाजी का कारोबार किया गया। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस सिंडिकेट ने करीब 6000 करोड़ रुपये का लेन-देन किया। चंद्राकर को इस पूरे नेटवर्क का मुख्य संचालक माना जाता है। उसके खिलाफ गैर-कानूनी बेटिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और संगठित अपराध से जुड़े गंभीर आरोप हैं।