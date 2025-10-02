Big action by Jammu and Kashmir Police banned Tehreek-e-Hurriyat office attached under UAPA जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ा ऐक्शन, तहरीक-ए-हुर्रियत का मुख्यालय कुर्क, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsBig action by Jammu and Kashmir Police banned Tehreek-e-Hurriyat office attached under UAPA

जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ा ऐक्शन, तहरीक-ए-हुर्रियत का मुख्यालय कुर्क

तहरीक-ए-हुर्रियत को 2023 में केंद्र सरकार ने एक गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया था और उसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। कुर्की की यह कार्रवाई UAPA के अंतर्गत बडगाम पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR संख्या 08/2024 से जुड़ी हुई है।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, श्रीनगरThu, 2 Oct 2025 06:58 AM
share Share
Follow Us on
जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ा ऐक्शन, तहरीक-ए-हुर्रियत का मुख्यालय कुर्क

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बुधवार को अलगाववादी एवं आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बडगाम जिले के हैदरपुरा स्थित प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-हुर्रियत के मुख्यालय को कुर्क कर लिया। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने 2004 में इस संगठन की स्थापना की थी। यह संगठन कथित तौर पर वर्षों तक कश्मीर में खासकर घाटी में अलगाववादी गतिविधियों का केंद्र रहा है। गिलानी की 2021 में मौत हो गयी थी।

राज्य पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि हैदरपुरा स्थित रहमताबाद कार्यालय को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) की धारा 25 के अंतर्गत कुर्क किया गया है। कुर्क की गयी संपत्ति में 1 कनाल 1 मरला भूमि (खसरा संख्या 946, खाता संख्या 306) पर एक तीन मंजिला इमारत शामिल है जिसका उपयोग प्रतिबंधित संगठन के कार्यालय के रूप में किया जा रहा था। यह कार्रवाई यूएपीए के अंतर्गत बडगाम पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 08/2024 से जुड़ी हुई है।

ये भी पढ़ें:चरमपंथी हिंसा 63 फीसदी घटी, आतंकी हमलों में आई गिरावट; NCRB की रिपोर्ट में क्या

आगे भी ऐसी कार्रवाई के संकेत

पुलिस के मुताबिक, एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर और सक्षम प्राधिकारी से उचित अनुमोदन के बाद कानूनी प्रावधानों के अनुसार संपत्ति कुर्क की गई है। पुलिस ने कहा, "यह कार्रवाई गैरकानूनी एवं विध्वंसक गतिविधियों के खिलाफ जारी जांच में एक महत्वपूर्ण कदम है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरों को बेअसर करने और क्षेत्र में शांति बनाये रखने के लिए बडगाम पुलिस के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है।" पुलिस अधिकारी ने कहा कि बडगाम पुलिस आगे भी अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ सख्त कदम उठाती रहेगी।

ये भी पढ़ें:तिहाड़ जेल से नहीं हटेंगी आतंकी मकबूल भट्ट और अफजल गुरू की कब्रें, याचिका खारिज

2023 में केंद्र सरकार ने लगाया था बैन

बता दें कि तहरीक-ए-हुर्रियत को 2023 में केंद्र सरकार ने एक गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया था और उसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के घटक दल पीपुल्स कॉन्फ्रेंस द्वारा प्रॉक्सी उम्मीदवारों के माध्यम से चुनावों में भाग लेने पर जमात-ए-इस्लामी जम्मू और कश्मीर की चुप्पी की वजह से गिलानी 2002 में उससे अलग हो गए थे। उसके बाद 2004 में अपना अलग संगठन तहरीक-ए-हुर्रियत कश्मीर बनाया था। इस कारण हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में विभाजन हो गया था।

Jammu And Kashmir News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।