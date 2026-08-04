पाकिस्तानी 'हनीट्रैप' ऑपरेशन पर बड़ा ऐक्शन, बंगाल में जैश केस में तीसरा संदिग्ध गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल पुलिस ने सोमवार को जैश-ए-मोहम्मद के कथित गुर्गे हमीम मंडल के सहयोगी आदित्य सिंह को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के साथ मामले में तीन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

पश्चिम बंगाल पुलिस ने सोमवार को जैश-ए-मोहम्मद के कथित गुर्गे हमीम मंडल के सहयोगी आदित्य सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के साथ मामले में गिरफ्तार लोगों की संख्या तीन हो गई है। पुलिस ने राज्य के मंत्रियों, उनके रिश्तेदारों और अन्य प्रभावशाली लोगों को निशाना बनाने वाले पाकिस्तान से जुड़े 'हनीट्रैप' नेटवर्क का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि हावड़ा के बेलिलियस रोड से आदित्य सिंह को गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल पुलिस के एसटीएफ ने यह कार्रवाई मंडल और उसकी कथित सहयोगी अर्पिता सरकार से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर की। मंडल को 30 जुलाई को बर्धमान शहर स्थित किराए के फ्लैट से गिरफ्तार किया गया था, जबकि सरकार को पिछले शुक्रवार को झारखंड के साहिबगंज से पकड़ा गया था।

गुप्त सूचना के आधार पर आदित्य सिंह की गिरफ्तारी एसटीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आदित्य सिंह की गिरफ्तारी जांच के दौरान मिली गुप्त जानकारियों के आधार पर की गई है। अब हमारा ध्यान इस कथित नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने पर है। इस मामले में अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांचकर्ताओं के अनुसार, आदित्य एक ऑनलाइन गेमिंग मंच के जरिए मंडल के संपर्क में आया और बाद में कथित साजिश में शामिल हो गया। मंडल ने कथित तौर पर सिंह को शहरी विकास राज्य मंत्री उमेश राय और उनके बेटे पर नजर रखने का काम सौंपा था। अधिकारी ने कहा कि सिंह पर संदेह है कि उसने मंत्री और उनके बेटे के बारे में जानकारी जुटाई तथा मंडल के साथ साझा की। हम जांच कर रहे हैं कि क्या वे मंत्री को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे।

मंत्री उमेश राय ने शिकायत में क्या बताया? बता दें कि मंत्री उमेश राय ने हाल में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि एक व्यक्ति ने उन्हें फोन कर 'पाकिस्तानी एजेंसी' से संबंध होने का दावा करते हुए रंगदारी मांगी और उनके बेटे के अपहरण की धमकी दी। कॉल करने वाले ने भाजपा कार्यालय की तस्वीरें भी भेजीं तथा परिसर पर हमले की चेतावनी दी थी। जांच के दौरान सीमा पार ‘हनीट्रैप’ मॉड्यूल का पता चला है, जिसके पाकिस्तान में मौजूद गैंगस्टर शहजाद भट्टी के सिंडिकेट और कथित आतंकी सहयोगियों से जुड़े होने का संदेह है।

क्या था प्लान? एसटीएफ अधिकारी के अनुसार, इस नेटवर्क का उद्देश्य पश्चिम बंगाल के प्रभावशाली लोगों को फंसाने के लिए इच्छुक मॉडल और सोशल मीडिया पर सक्रिय युवा महिलाओं को शामिल करना था। खुफिया सूचनाओं में संकेत मिला है कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी समेत कम से कम छह मंत्री और उनके परिवार के सदस्यों को संभावित निशाने के रूप में चिन्हित किया गया था।