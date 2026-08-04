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पाकिस्तानी 'हनीट्रैप' ऑपरेशन पर बड़ा ऐक्शन, बंगाल में जैश केस में तीसरा संदिग्ध गिरफ्तार

By Devendra Kasyap
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पश्चिम बंगाल पुलिस ने सोमवार को जैश-ए-मोहम्मद के कथित गुर्गे हमीम मंडल के सहयोगी आदित्य सिंह को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के साथ मामले में तीन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

Pakistani honey trap operation
प्रतीकात्मक तस्वीर

पश्चिम बंगाल पुलिस ने सोमवार को जैश-ए-मोहम्मद के कथित गुर्गे हमीम मंडल के सहयोगी आदित्य सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के साथ मामले में गिरफ्तार लोगों की संख्या तीन हो गई है। पुलिस ने राज्य के मंत्रियों, उनके रिश्तेदारों और अन्य प्रभावशाली लोगों को निशाना बनाने वाले पाकिस्तान से जुड़े 'हनीट्रैप' नेटवर्क का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि हावड़ा के बेलिलियस रोड से आदित्य सिंह को गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल पुलिस के एसटीएफ ने यह कार्रवाई मंडल और उसकी कथित सहयोगी अर्पिता सरकार से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर की। मंडल को 30 जुलाई को बर्धमान शहर स्थित किराए के फ्लैट से गिरफ्तार किया गया था, जबकि सरकार को पिछले शुक्रवार को झारखंड के साहिबगंज से पकड़ा गया था।

गुप्त सूचना के आधार पर आदित्य सिंह की गिरफ्तारी

एसटीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आदित्य सिंह की गिरफ्तारी जांच के दौरान मिली गुप्त जानकारियों के आधार पर की गई है। अब हमारा ध्यान इस कथित नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने पर है। इस मामले में अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांचकर्ताओं के अनुसार, आदित्य एक ऑनलाइन गेमिंग मंच के जरिए मंडल के संपर्क में आया और बाद में कथित साजिश में शामिल हो गया। मंडल ने कथित तौर पर सिंह को शहरी विकास राज्य मंत्री उमेश राय और उनके बेटे पर नजर रखने का काम सौंपा था। अधिकारी ने कहा कि सिंह पर संदेह है कि उसने मंत्री और उनके बेटे के बारे में जानकारी जुटाई तथा मंडल के साथ साझा की। हम जांच कर रहे हैं कि क्या वे मंत्री को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे।

मंत्री उमेश राय ने शिकायत में क्या बताया?

बता दें कि मंत्री उमेश राय ने हाल में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि एक व्यक्ति ने उन्हें फोन कर 'पाकिस्तानी एजेंसी' से संबंध होने का दावा करते हुए रंगदारी मांगी और उनके बेटे के अपहरण की धमकी दी। कॉल करने वाले ने भाजपा कार्यालय की तस्वीरें भी भेजीं तथा परिसर पर हमले की चेतावनी दी थी। जांच के दौरान सीमा पार ‘हनीट्रैप’ मॉड्यूल का पता चला है, जिसके पाकिस्तान में मौजूद गैंगस्टर शहजाद भट्टी के सिंडिकेट और कथित आतंकी सहयोगियों से जुड़े होने का संदेह है।

क्या था प्लान?

एसटीएफ अधिकारी के अनुसार, इस नेटवर्क का उद्देश्य पश्चिम बंगाल के प्रभावशाली लोगों को फंसाने के लिए इच्छुक मॉडल और सोशल मीडिया पर सक्रिय युवा महिलाओं को शामिल करना था। खुफिया सूचनाओं में संकेत मिला है कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी समेत कम से कम छह मंत्री और उनके परिवार के सदस्यों को संभावित निशाने के रूप में चिन्हित किया गया था।

पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी का करीबी सहयोगी आबिद जाट भी जांच के दायरे में है। अधिकारी ने बताया कि जांचकर्ता यह भी पड़ताल कर रहे हैं कि क्या आरोपी स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले किसी आतंकवादी गतिविधि की साजिश कर रहे थे। नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की पहचान के लिए कार्रवाई जारी है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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