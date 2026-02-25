अनिल अंबानी पर बड़ी कार्रवाई, एपस्टीन फाइल्स पर बिल गेट्स का बड़ा कबूलनामा: टॉप-5

प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत बड़ी कार्रवाई की है। रिपोर्टों के अनुसार, ईडी ने अनिल अंबानी के मुंबई स्थित आलीशान घर 'अबोड' को जब्त कर लिया है।

Top News Today: प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत बड़ी कार्रवाई की है। रिपोर्टों के अनुसार, ईडी ने अनिल अंबानी के मुंबई स्थित आलीशान घर 'अबोड' को जब्त कर लिया है। इस घर की अनुमानित कीमत लगभग 3,716 करोड़ रुपये बताई जा रही है। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय इज़राइल यात्रा पर बुधवार को तेल अवीव के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर पहुंचे। यहां इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी पत्नी सारा नेतन्याहू के साथ उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

अनिल अंबानी पर बड़ी कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत बड़ी कार्रवाई की है। रिपोर्टों के अनुसार, ईडी ने अनिल अंबानी के मुंबई स्थित घर 'अबोड' को जब्त कर लिया है। इस जब्त किए गए घर की अनुमानित कीमत 3,716 करोड़ रुपये बताई जा रही है। ईडी के अनुसार, अनिल अंबानी और उनकी ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ अब तक कुल अटैचमेंट की कार्रवाई 15,700 करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है। पढ़ें पूरी खबर...

दो दिवसीय इजरायल दौरे पर तेल अवीव पहुंचे मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय इजरायल यात्रा पर बुधवार को तेल अवीव के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर पहुंचे। यहां इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी पत्नी सारा नेतन्याहू के साथ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और गले लगाकर वेलकम किया। हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का पारंपरिक और लाल कालीन स्वागत किया गया। उनके पहुंचने पर नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि इजरायल में आपका स्वागत है, मेरे प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी। पढ़ें पूरी खबर...

एपस्टीन फाइल्स पर बिल गेट्स का बड़ा कबूलनामा दुनिया के प्रसिद्ध उद्योगपति और परोपकारी बिल गेट्स एक बार फिर जेफ्री एपस्टीन से जुड़े विवादों के कारण सुर्खियों में हैं। इस मामले में फंसे गेट्स अब माफी मांग रहे हैं। उन्होंने कबूल किया है कि उनके दो रूसी महिलाओं से अफेयर थे। हाल ही में सामने आए नए दस्तावेजों के बाद बढ़े विवाद के बीच, गेट्स ने अपनी संस्था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के कर्मचारियों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए कहा है कि उन्होंने बड़ी गलती की है। पढ़ें पूरी खबर...

सोलर पर 126% अमेरिकी टैरिफ से भड़की कांग्रेस कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील पूरी तरह से एकतरफा है और इसे आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका यह है कि भारत इसे रोकने की हिम्मत दिखाए, क्योंकि यह देश भर के लाखों किसानों के लिए बहुत हानिकारक होगा। एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी (कम्युनिकेशंस) जयराम रमेश ने कहा कि यह बहुत आश्चर्यजनक है कि अमेरिका ने भारत से सोलर मॉड्यूल के आयात पर 125.87 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है। पढ़ें पूरी खबर....