‘बीड़ी और बिहार’ पोस्ट को लेकर बैकफुट पर कांग्रेस, सोशल मीडिया चीफ का इस्तीफा

बीड़ी और बिहार वाली पोस्ट पर कांग्रेस लगातार बैकफुट पर है। केरल कांग्रेस की तरफ से भी इसको लेकर लगातार सफाई दी जा रही है। कांग्रेस की केरल इकाई (केपीसीसी) के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने शनिवार को इस बारे में बयान जारी किया। उन्होंने स्वीकार किया कि पार्टी की राज्य इकाई के सोशल मीडिया हैंडल पर ‘बीड़ी और बिहार’ वाला तंज पोस्ट करते समय गलती हुई और सतर्कता की कमी रही। राजनीतिक प्रतिक्रिया के बाद इस पोस्ट को एक दिन पहले ही हटा दिया गया था। जोसेफ ने कहा कि ‘एक्स’ पर की गई पोस्ट को हटा दिया गया है और राज्य नेतृत्व के निर्देशानुसार सोशल मीडिया की टीम द्वारा माफी मांगी गई है। उधर इस मामले में केरल कांग्रेस यूनिट के सोशल मीडिया चीफ ने इस्तीफा दे दिया है

क्या बोले सनी जोसेफ

सनी जोसेफ ने एक टीवी चैनल से कहा कि पोस्ट हटा दी गई है। जिम्मेदार व्यक्तियों- सोशल मीडिया हैंडल के ‘एडमिन’ और इसके संचालक ने इसे वापस ले लिया है और माफी मांगी है। कांग्रेस इसका समर्थन नहीं करती है। गौरतलब है कि कांग्रेस की केरल इकाई ने हाल में ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा था कि बीड़ी और बिहार ‘बी’ से शुरू होते हैं। अब इसे पाप नहीं माना जा सकता। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शुक्रवार को कांग्रेस की आलोचना की थी। उसने इसे सभी बिहारियों का अपमान बताया था और विपक्ष से इसके राजनीतिक परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा था।

एक सवाल का जवाब देते हुए सनी जोसेफ ने यह भी कहा कि इस तरह की पोस्ट डालने में गलती हुई है और सावधानी नहीं बरती गई है। जोसेफ ने बताया कि यह मामला पूर्व विधायक वी टी बलराम के समक्ष उठाया गया, जो केपीसीसी के डिजिटल मीडिया प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं। पार्टी ने शुक्रवार को एक नयी ‘पोस्ट’ में कहा था कि जीएसटी दरों को लेकर मोदी के चुनावी हथकंडे पर हमारे तंज को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अगर आपको ठेस पहुंची हो, तो हम क्षमा चाहते हैं।