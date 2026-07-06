भारत को ही झूठा बताने लगा भूटान का पत्रकार, फैक्ट चेक के बाद भी E20 पेट्रोल वाले दावे पर अड़ा
एथनॉल मिक्स पेट्रोल को लेकर भारत में मचे बवाल के बाद अब भूटान में इसे लेकर नया दावा किया जा रहा है। भारत के फैक्ट चेक के बाद भी भूटानी पत्रकार अपने दावों पर अड़ा हुआ है।
भारत और पड़ोसी देश भूटान के बीच भारत के E20 पेट्रोल की सप्लाई को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भारत सरकार द्वारा भूटान को एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के ऑफर वाली खबर को पूरी तरह गलत बताने के बाद अब भूटानी पत्रकार ने दावा किया है कि उनके पास इसके सबूत हैं कि भारतीय कंपनियों ने भूटान को यह ऑफर दिया था।
भूटान के प्रमुख समाचार पत्र द भूटानीज के एडिटर तेनजिंग लामसांग ने अपने दावे पर अड़े हुए हैं। पत्रकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भूटान सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड का एक आधिकारिक लिखित दस्तावेज शेयर किया है, जिसमें भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) द्वारा यह प्रस्ताव दिए जाने की बात कही गई है।
भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय ने किया था फैक्ट चेक
रविवार को भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भूटानी अखबार के आधार पर चल रही खबरों को खारिज करते हुए एक फैक्ट चेक जारी किया था। सरकार ने साफ कहा कि भूटान द्वारा भारत से E20 पेट्रोल आयात करने के प्रस्ताव को खारिज करने की खबरें पूरी तरह से गलत हैं। भारतीय तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया था और न ही भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्लान चर्चा में है। मंत्रालय ने लोगों और मीडिया से केवल आधिकारिक बयानों पर ही भरोसा करने की अपील की थी।
भूटानी पत्रकार अब भी अड़े
हालांकि भारत सरकार के इस खंडन के बाद द भूटानीज के संपादक तेनजिंग लामसांग ने भी एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि उनकी रिपोर्ट भूटान सरकार के लिखित जवाब पर आधारित थी। लामसांग द्वारा साझा किए गए सरकारी दस्तावेज के मुताबिक, भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल लेने से इनकार किया है और बैठकों के दौरान भारतीय तेल कंपनियों से सामान्य पेट्रोल की सप्लाई जारी रखने का अनुरोध किया है।
क्या बताई गई है वजह?
भूटान सरकार ने एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को मना करने के पीछे कुछ वजहें भी बताई हैं। भूटान सरकार के इस कथित लिखित जवाब में इस पेट्रोल के रखरखाव को लेकर चिंता जताई गई है। दरअसल एथनॉल हवा से नमी और पानी के कणों को बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचता है। वहीं भूटान एक पहाड़ी और अत्यधिक नमी वाला देश है। ऐसे में वहां के मौसम में अगर एथनॉल की वजह से पेट्रोल में पानी मिल गया, तो ईंधन की गुणवत्ता खराब हो जाएगी और गाड़ियों के इंजन पूरी तरह खराब हो सकते हैं। भूटान ने कहा है कि देश के पेट्रोल पंपों पर लगे मौजूदा अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक एथनॉल ब्लेंडेड ईंधन को स्टोर करने के लिए नहीं हैं क्योंकि वहां पानी का रिसाव होने का खतरा ज्यादा है।
भारत में भी चल रहा विवाद
गौरतलब है कि इससे पहले भारत में E20 पेट्रोल को लेकर विवाद चल रहा है। कई लोगों ने शिकायत की है कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से उनकी गाड़ियों का माइलेज कम हो गया है और लंबे समय में इंजन के पार्ट्स खराब होने का खतरा भी बढ़ रहा है। दूसरी तरफ भारत सरकार का कहना कि एथनॉल ब्लेंडिंग से कच्चे तेल के आयात पर भारत की निर्भरता कम होगी और यह पर्यावरण के अनुकूल भी है
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लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें