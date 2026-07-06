भारत को ही झूठा बताने लगा भूटान का पत्रकार, फैक्ट चेक के बाद भी E20 पेट्रोल वाले दावे पर अड़ा

एथनॉल मिक्स पेट्रोल को लेकर भारत में मचे बवाल के बाद अब भूटान में इसे लेकर नया दावा किया जा रहा है। भारत के फैक्ट चेक के बाद भी भूटानी पत्रकार अपने दावों पर अड़ा हुआ है।

भारत और पड़ोसी देश भूटान के बीच भारत के E20 पेट्रोल की सप्लाई को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भारत सरकार द्वारा भूटान को एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के ऑफर वाली खबर को पूरी तरह गलत बताने के बाद अब भूटानी पत्रकार ने दावा किया है कि उनके पास इसके सबूत हैं कि भारतीय कंपनियों ने भूटान को यह ऑफर दिया था।

भूटान के प्रमुख समाचार पत्र द भूटानीज के एडिटर तेनजिंग लामसांग ने अपने दावे पर अड़े हुए हैं। पत्रकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भूटान सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड का एक आधिकारिक लिखित दस्तावेज शेयर किया है, जिसमें भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) द्वारा यह प्रस्ताव दिए जाने की बात कही गई है।

भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय ने किया था फैक्ट चेक रविवार को भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भूटानी अखबार के आधार पर चल रही खबरों को खारिज करते हुए एक फैक्ट चेक जारी किया था। सरकार ने साफ कहा कि भूटान द्वारा भारत से E20 पेट्रोल आयात करने के प्रस्ताव को खारिज करने की खबरें पूरी तरह से गलत हैं। भारतीय तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया था और न ही भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्लान चर्चा में है। मंत्रालय ने लोगों और मीडिया से केवल आधिकारिक बयानों पर ही भरोसा करने की अपील की थी।

भूटानी पत्रकार अब भी अड़े हालांकि भारत सरकार के इस खंडन के बाद द भूटानीज के संपादक तेनजिंग लामसांग ने भी एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि उनकी रिपोर्ट भूटान सरकार के लिखित जवाब पर आधारित थी। लामसांग द्वारा साझा किए गए सरकारी दस्तावेज के मुताबिक, भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल लेने से इनकार किया है और बैठकों के दौरान भारतीय तेल कंपनियों से सामान्य पेट्रोल की सप्लाई जारी रखने का अनुरोध किया है।

क्या बताई गई है वजह? भूटान सरकार ने एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को मना करने के पीछे कुछ वजहें भी बताई हैं। भूटान सरकार के इस कथित लिखित जवाब में इस पेट्रोल के रखरखाव को लेकर चिंता जताई गई है। दरअसल एथनॉल हवा से नमी और पानी के कणों को बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचता है। वहीं भूटान एक पहाड़ी और अत्यधिक नमी वाला देश है। ऐसे में वहां के मौसम में अगर एथनॉल की वजह से पेट्रोल में पानी मिल गया, तो ईंधन की गुणवत्ता खराब हो जाएगी और गाड़ियों के इंजन पूरी तरह खराब हो सकते हैं। भूटान ने कहा है कि देश के पेट्रोल पंपों पर लगे मौजूदा अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक एथनॉल ब्लेंडेड ईंधन को स्टोर करने के लिए नहीं हैं क्योंकि वहां पानी का रिसाव होने का खतरा ज्यादा है।