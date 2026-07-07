केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के ऑफिस में कार्रवाई, अचानक हटाए गए 3 बड़े अधिकारी; क्या वजह?
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के दफ्तर में बड़ी कार्रवाई हुई है। उनके प्राइवेट सेक्रेटरी (PS) अमर सिंह और दो एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के कार्यालय में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। मंत्रालय ने मंत्री के तीन प्रमुख सहयोगियों को एक साथ हटा दिया है। इनमें मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी (PS) और दो एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी शामिल हैं। इन तीनों अधिकारियों को हटाने के फैसले 3 जुलाई को अलग-अलग आदेशों में जारी किए गए हैं।
'प्रशासनिक आधार' पर नपे प्राइवेट सेक्रेटरी अमर सिंह
केंद्रीय मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी अमर सिंह को 'प्रशासनिक आधार' पर हटाया गया है। 2010 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी अमर सिंह को उनके मूल कैडर (राजस्व विभाग) में वापस भेज दिया गया है और उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया गया है।
अमर सिंह 2021 से भूपेंद्र यादव के साथ जुड़े हुए थे। जब यादव के पास श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का प्रभार था, तब भी सिंह उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे। पूर्व में डिप्टी सेक्रेटरी रहे अमर सिंह को 2024 में प्रमोट कर डायरेक्टर बनाया गया था।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के ज्ञापन के अनुसार, उनकी नियुक्ति 7 सितंबर 2026 तक (यानी उनके 5 साल के कार्यकाल की शेष अवधि तक) के लिए थी, लेकिन उन्हें समय से पहले ही इस पद से हटा दिया गया है।
दो एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी पर भी गिरी गाज
अमर सिंह के अलावा, कार्यालय के दो अन्य अहम अधिकारियों को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है।
आदेश के मुताबिक, शैलेश कुमार सिंह (एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी) को 'समय से पहले' उनके मूल कैडर में वापस भेज दिया गया है। उन्हें 'एक्सटेंडेड कूलिंग ऑफ' के प्रावधान के साथ तत्काल प्रभाव से DoPT में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है।
मंत्री के एक अन्य एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी आयुष शरण की नियुक्ति को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद तत्काल प्रभाव से 'समाप्त' कर दिया गया है। अवर सचिव विभूति पंजियार द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में उन्हें तुरंत ड्यूटी से मुक्त करने की बात कही गई है।
पीएमओ तक गई आदेश की कॉपी
इस बड़े एक्शन के बाद जारी किए गए आदेशों की प्रतियां प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), कैबिनेट सचिवालय और DoPT सहित अन्य विभागों को भेजी गई हैं। हालांकि, इस अचानक हुए फेरबदल के पीछे की असली वजह क्या है, इसे लेकर मंत्रालय के किसी भी शीर्ष अधिकारी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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