रोहिंग्या समुदाय की आनुवंशिक जड़ें पूर्वी दक्षिण एशिया में, BHU में हुई स्टडी; 1000 साल पहले का कनेक्शन
रोहिंग्या समुदाय की आनुवंशिक उत्पत्ति को लेकर किए गए पहले विस्तृत जीनोम अध्ययन में सामने आया है कि उनकी आनुवंशिक जड़ें मुख्य रूप से पूर्वी दक्षिण एशिया से जुड़ी हैं।
रोहिंग्या समुदाय की आनुवंशिक उत्पत्ति को लेकर किए गए पहले विस्तृत जीनोम अध्ययन में सामने आया है कि उनकी आनुवंशिक जड़ें मुख्य रूप से पूर्वी दक्षिण एशिया से जुड़ी हैं। हालांकि, म्यांमार के अराकान क्षेत्र में लंबे समय तक निवास के दौरान आसपास के तिब्बतो-बर्मी भाषी समुदायों के साथ उनका सीमित, लेकिन स्पष्ट आनुवंशिक मिश्रण भी हुआ है। शोध में पड़ोसी बांग्लादेशी आबादी की तुलना में रोहिंग्या समुदाय में पूर्वी और दक्षिण-पूर्व एशियाई आनुवंशिक अंश अपेक्षाकृत अधिक पाए गए हैं। दस संस्थानों के 12 वैज्ञानिकों के अंतरराष्ट्रीय दल ने यह अध्ययन किया है। इसमें आनुवंशिकीविदों के साथ भाषाविद् भी शामिल रहे। शोध के निष्कर्षों के अनुसार, रोहिंग्या समुदाय का आनुवंशिक स्वरूप उनकी भाषाई पहचान से भी मेल खाता है। उनके जीनोम में कुछ ऐसे जीन भी मिले हैं, जो स्थानीय पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति संभावित अनुकूलन के संकेत देते हैं।
विभिन्न देशों के विद्वान
इस अंतरराष्ट्रीय शोध दल में काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू), वाराणसी; ढाका विश्वविद्यालय, बांग्लादेश; टार्टू विश्वविद्यालय, एस्टोनिया; सीडीएफडी, हैदराबाद; केयू ल्यूवेन, बेल्जियम; बारी विश्वविद्यालय, इटली; ट्रिनिटी कॉलेज, डबलिन; कलकत्ता विश्वविद्यालय और बर्न विश्वविद्यालय, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक शामिल रहे। शोध के लिए बांग्लादेश के आपदा प्रबंधन एवं राहत मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद ढाका विश्वविद्यालय की डॉ. गाजी नुरुन नहार सुल्ताना के नेतृत्व में कॉक्स बाजार स्थित शिविर से 25 रोहिंग्या लोगों के रक्त नमूने एकत्र किए गए। तुलनात्मक अध्ययन के लिए 27 बांग्लादेशी मुस्लिम, नौ बांग्लादेशी हिंदू और नौ बाव्म जनजाति के लोगों के नमूने भी लिए गए। इसके अतिरिक्त यूरेशिया के 2,217 नमूनों को शामिल कर व्यापक सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया।
यह कहता है शोध
शोध की प्रमुख लेखिका डॉ. गाजी नुरुन नहार सुल्ताना के अनुसार, प्रारंभिक विश्लेषण में रोहिंग्या दक्षिण एशियाई समूहों के निकट एक अलग आनुवंशिक समूह के रूप में सामने आए। उनका आनुवंशिक स्वरूप दक्षिण एशिया और पूर्वी एवं दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच कुछ हद तक स्थित दिखाई देता है, लेकिन उनका मूल आनुवंशिक आधार दक्षिण एशियाई ही है। शोध के प्रथम लेखक डॉ. प्रज्ज्वल प्रताप सिंह ने बताया कि मॉडल आधारित सांख्यिकीय विश्लेषण में रोहिंग्या समुदाय में लगभग 59 प्रतिशत कोल-संबंधित यानी उत्तर भारतीय जैसी वंशावली और लगभग 41 प्रतिशत बर्मी स्रोत से जुड़ी वंशावली का अनुमान लगाया गया। वहीं, पड़ोसी बांग्लादेशी मुस्लिम समूह में यह अनुपात लगभग 69 और 31 प्रतिशत रहा। उनके अनुसार, यह अंतर म्यांमार से संबंधित आबादी के साथ रोहिंग्या समुदाय के अपेक्षाकृत अधिक आनुवंशिक मिश्रण को दर्शाता है।
शोधकर्ताओं ने डीएनए आंकड़ों के आधार पर इस आनुवंशिक मिश्रण का समय भी निर्धारित करने का प्रयास किया। अध्ययन के अनुसार, रोहिंग्या समुदाय में दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई आनुवंशिक घटकों का अंतिम प्रमुख मिश्रण लगभग 701 से 974 वर्ष पहले हुआ था। शोधकर्ता इसे अराकान क्षेत्र में बसने के बाद स्थानीय आबादी के साथ हुए संपर्क का संकेत मानते हैं। हालांकि, आनुवंशिक मिश्रण की यह समय-सीमा अपने आप में किसी समुदाय के उस क्षेत्र में निवास की निश्चित शुरुआत का प्रमाण नहीं है।
होमोजाइगोसिटी विश्लेषण से पता चला कि रोहिंग्या समुदाय का इतिहास किसी अत्यंत छोटी या पूरी तरह अंतर्विवाही आबादी जैसा नहीं रहा है। उनका प्रभावी जनसंख्या आकार अपेक्षाकृत बड़ा रहा है, जैसा व्यापक बांग्लादेशी और भारतीय जातीय समूहों में भी देखने को मिलता है।
संकेतों की भी पहचान
अध्ययन में आनुवंशिक अनुकूलन से जुड़े संभावित संकेतों की भी पहचान की गई। इसके लिए शोधकर्ताओं ने पॉपुलेशन ब्रांच स्टैटिस्टिक विधि का इस्तेमाल करते हुए रोहिंग्या समुदाय के जीनोम की तुलना पश्चिमी यूरेशियाई फ्रांसीसी और पूर्वी एशियाई हान आबादी के संदर्भ में की।
इस विश्लेषण में बीएजी3, आईटीपीआर3, एसएनएपी91, सीओएल27ए1 और पीएलसीबी1 सहित कई संभावित जीन सामने आए। इनमें बीएजी3, आईटीपीआर3 और एसएनएपी91 को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। ये जीन कोशिकीय तनाव प्रतिक्रिया, कैल्शियम संकेत, ऑटोफैजी यानी कोशिकाओं की आंतरिक सफाई व्यवस्था और पुटिका परिवहन जैसी जैविक प्रक्रियाओं से जुड़े हैं।
शोधकर्ताओं के अनुसार, ये जैविक प्रक्रियाएं शरीर को तापमान में बदलाव, संक्रमण, चयापचय संबंधी दबाव और तंत्रिका संचार जैसी परिस्थितियों से निपटने में मदद करती हैं। दक्षिण एशियाई आबादियों में पहले भी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से जुड़े आनुवंशिक क्षेत्रों में प्राकृतिक चयन के संकेत मिले हैं। रोहिंग्या समुदाय में आईटीपीआर3 से जुड़ा संकेत भी इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। हालांकि, शोध पत्र में स्पष्ट किया गया है कि इन जीनों को संभावित चयन के लक्ष्य के रूप में देखा गया है और उपलब्ध विश्लेषण से किसी जीन पर लाभकारी प्राकृतिक चयन की निर्णायक पुष्टि नहीं होती।
भाषाई पहचान की भी बात
दल में शामिल भाषाविद् प्रो. जॉर्ज वैन ड्रीम ने कहा कि रोहिंग्या समुदाय की आनुवंशिक और भाषाई पहचान एक मोजेक की तरह है। इसकी प्रमुख परत पूर्वी दक्षिण एशिया से जुड़ी है और उनकी भाषा भी इसी क्षेत्र के भाषाई परिवार से संबंधित है। अराकान क्षेत्र में लंबे समय तक निवास के दौरान इसमें म्यांमार से संबंधित आनुवंशिक अंश भी जुड़ गए।
अध्ययन का निष्कर्ष है कि रोहिंग्या समुदाय के जीनोम में दक्षिण एशियाई आनुवंशिक आधार प्रमुख है, जबकि दक्षिण-पूर्व एशियाई मिश्रण सीमित होने के बावजूद सांख्यिकीय रूप से स्पष्ट है। इस प्रकार आनुवंशिक और भाषाई अध्ययन दोनों उनकी ऐतिहासिक उत्पत्ति के पूर्वी दक्षिण एशियाई संबंधों की ओर संकेत करते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
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जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।