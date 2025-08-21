सलवार फटी थी और नाड़ा खुला था; भिवानी टीचर की PM रिपोर्ट में क्या, पुलिस आत्महत्या बता रही

शिक्षिका मनीषा का शव 13 अगस्त को भिवानी के एक खेत में मिला था। वह 11 अगस्त को स्कूल से निकलने के बाद एक नर्सिंग कॉलेज में दाखिले के बारे में कथित तौर पर पूछताछ करने गई थी। इसके बाद से वह लापता थी।

हरियाणा से भिवानी में 19 साल की शिक्षिका मनीषा की मौत की जांच CBI सौंपे जाने की तैयारी है। इसी बीच एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में शिक्षिका के कपड़े फटे होने की बात सामने आई है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। जबकि, पुलिस आत्महत्या किए जाने का दावा कर रही है। गुरुवार को तीसरी बार पीएम होने के बाद शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पहली रिपोर्ट में कहा गया है कि मृतका की सलवार 'फटी' हुई पाई गई थी। साथ ही बचाव करने की कोशिश के भी निशान मिले थे। 13 अगस्त को शाम 6 बजकर 25 मिनट पर शव का पहली बार पीएम किया गया था। उस दिन भिवानी सिविल हॉस्पिटल में शव पहुंचाए जाने के दौरान पुलिस रिपोर्ट में कहा गया था, 'गलत काम करके, गला रेतकर हत्या।'

रिपोर्ट में क्या अखबार के अनुसार, पीएम रिपोर्ट के एक कॉलम में कहा गया है, 'एक महिला का आंशिक रूप से सड़ा हुआ शव सफेद कपड़े में लिपटा हुआ मिला। शव पर पीले रंग के हाफ स्लीफ राउंड नेक सूट था, जिसमें लाल और नीले रंग की एंब्रॉइडरी थी। पीले रंग की सलवार आगे से फटी हुई थी और नाड़ा खुला हुआ था। सलवार पर संघर्ष के निशान नजर आ रहे थे...।'

एक कॉलम में चोटों को लेकर कहा गया है, 'चोट के निशान लाल (रेडिश), अनियमित और उलझन वाले थे और घाव के पास काटने के निशान थे...।'

अखबार के अनुसार, पहली रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस ने डॉक्टरों को सूचित किया था कि शुरुआती तौर पर लग रहा था कि यौन उत्पीड़न के बाद महिला का गला रेता गया है। अखबार से बातचीत में 'रेडिश' शब्द को लेकर एक सीनियर डॉक्टर बताते हैं, 'इसका मतलब है कि चोट तब दी गई थी, जब व्यक्ति जीवित था।'

पीटीआई भाषा से बातचीत में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिला अधिकारियों ने मनीषा के शव को तीसरी बार पोस्टमार्टम के लिए एम्स, नयी दिल्ली भेजा है। इससे पहले, भिवानी सिविल अस्पताल और रोहतक के पीजीआईएमएस अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया था। भिवानी में शिक्षिका के पैतृक गांव ढाणी लक्ष्मण में धरने पर बैठे निवासियों ने धरने का नेतृत्व करने के लिए एक समिति का गठन किया था। उन्होंने सरकार से सीबीआई से जांच कराने और मृतका का पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स में कराने का आग्रह किया था।