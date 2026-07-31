भिवंडी में बड़ा हादसा, चार मंजिला इमारत का हिस्सा ढहा; अब तक एक शव बरामद
भिवंडी में कोहिनूर अपार्टमेंट का चार मंजिला हिस्सा ढहा, कई मजदूर मलबे में फंसे। NDRF ने एक महिला को जिंदा निकाला। जर्जर इमारत पर मरम्मत के दौरान बड़ा हादसा, रेस्क्यू जारी। ताजा अपडेट पढ़ें।
मुंबई से सटे भिवंडी में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया। नारपोली स्थित भंडारी कंपाउंड के गंगाराम वाड़ी इलाके में कोहिनूर अपार्टमेंट (B-विंग) की चार मंजिला इमारत का एक बड़ा हिस्सा अचानक भरभराकर ढह गया। अब तक एक शव बरामद हुआ है। इस हादसे में कई और मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है।
भिवंडी निजामपुर शहर नगर निगम (BNCMC) ने इस इमारत को पहले ही खतरनाक घोषित कर दिया था। आशंका जताई जा रही है कि मलबे में 4 से 5 लोग दबे हुए हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ (NDRF) और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। हादसे वाली जगह का दौरा करने पहुंचे स्थानीय बीजेपी विधायक महेश चौघुले ने बताया कि यह इमारत काफी पुरानी और जर्जर हो चुकी थी, जिसके चलते नगर निगम ने इसे खतरनाक घोषित किया था।
‘सी-कैटेगरी’ में थी बिल्डिंग
भिवंडी नगर निगम ने इसे ‘सी-कैटेगरी’ यानी अत्यंत जर्जर और खतरनाक में रख दिया था। साथ ही कई नोटिस जारी कर ज्यादातर निवासियों को खाली करवा लिया गया था। हालांकि, ग्राउंड फ्लोर पर मरम्मत का काम चल रहा था।
रिपोर्टों के अनुसार मरम्मत के दौरान कुछ पिलर तोड़े गए थे, जिससे बिल्डिंग की नींव और कमजोर हो गई और इमारत का हिस्सा गिर गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे के समय 5 से 9 मजदूर अंदर मौजूद थे। कुछ लोग सामान निकालने भी गए थे। सटीक संख्या अभी स्पष्ट नहीं है।
रात में चल रहा था मरम्मत का काम
शुरुआती जानकारी के मुताबिक, जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस समय इमारत में रिपेयरिंग का काम चल रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि मलबे में दबे लोग वे मजदूर हैं जो रात के समय इमारत के अंदर काम कर रहे थे। इमारत का हिस्सा अचानक ढहने से वे मलबे के नीचे दब गए। घटना के तुरंत बाद भिवंडी फायर ब्रिगेड के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। एनडीआरएफ की टीमें भी रेस्क्यू अभियान में शामिल हो गई हैं और फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए भारी मशीनों से मलबा हटाया जा रहा है।
सूचना मिलते ही पुलिस, भिवंडी नगर निगम, दमकल विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की टीमें मौके पर पहुंच गईं। मलबा हटाने के लिए पोक्लेन मशीनों और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
इस बीच NDRF की टीमों ने भिवंडी में गिरी इमारत के मलबे से एक महिला को सुरक्षित रूप से जिंदा बचाया। उसे इलाज के लिए पास के अस्पताल में ले जाया गया है। कुछ रिपोर्ट्स में दो लोगों के सुरक्षित निकाले जाने का भी जिक्र है। अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। बचाव कार्य जारी है और जब तक पूरा मलबा नहीं हटाया जाता, अभियान जारी रहेगा।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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