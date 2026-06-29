मरेगा 3 साल की बच्ची को मारने वाला दरिंदा भीमराव कांबले, अदालत ने दी रेपिस्ट को फांसी का सजा
भीमराव कांबले पर आरोप है कि उसने लड़की को मवेशियों के बाड़े के पास एक झोपड़ी में ले जाकर उसके साथ यौन और अप्राकृतिक दुर्व्यवहार किया। बाद में उसकी हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि उसने शव को छिपाकर सबूत नष्ट करने की कोशिश की।
पुणे के नसरापुर गांव में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी भीमराव कांबले को मौत की सजा सुनाई गई है। इस मामले में 26 जून को विशेष अदालत ने दोषी ठहराया था। खास बात है कि सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि कांबले ने मासूम बच्ची के साथ लगातार 39 मिनट तक बर्बरता की थी। साथ ही उसपर पहले भी कई मामले दर्ज थे।
पीड़ित पक्ष के वकील विपुल दुशिंग का कहना है, 'किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने और उसे फांसी देने के लिए जितने भी कानूनी मानकों की जरूरत होती है, वे सब यहां पूरे हुए हैं। अपराध का तरीका बेहद क्रूर और बर्बर था। आरोपी ने केवल अपनी हवस को शांत करने के लिए इस अपराध को अंजाम दिया। इसी बर्बरता को देखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अपराध बिना किसी शक के साबित हो चुका है, कोर्ट ने इसे 'दुर्लभ से दुर्लभतम' मामला माना और उसे मौत की सजा सुनाई...।
यह घटना 1 मई, 2026 को हुई थी और पूरे मामले की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में की गई। कोर्ट ने कहा कि अपराध की गंभीरता और मकसद को देखते हुए आरोपी को मौत की सजा दी जानी चाहिए। आरोप है कि कांबले पुणे जिले के नसरापुर गांव में बच्ची को खाने की चीजें दिलाने और मवेशी का बच्चा (बछड़ा) दिखाने का झांसा देकर अपने साथ ले गया था। वह उसे मवेशियों के बाड़े के पास एक शेड में ले गया, जहां उसने बच्ची का यौन शोषण किया और फिर उसका मुंह दबाकर व छाती पर गंभीर चोटें पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी थी।
तेजी से सुनवाई करने तैयार हुआ था कोर्ट
अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने 28 मई को मामले की सुनवाई में तेजी लाने का फैसला किया था, ताकि प्रतिदिन सुनवाई सुनिश्चित की जा सके। तब विशेष लोक अभियोजक अजय मिसर ने अदालत को सूचित किया कि आरोपी मानसिक रूप से स्वस्थ है और मुकदमे के लिए उपयुक्त है। उन्होंने इस संबंध में एक चिकित्सा रिपोर्ट और 82 गवाहों की सूची भी प्रस्तुत की।
अपहरण, दुष्कर्म और हत्या
26 जून को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश) एसआर सालुंखे ने आरोपी भीमराव कांबले को अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के लिए दोषी ठहराया था। विशेष लोक अभियोजक अजय मिसर ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने अपहरण, छेड़छाड़, दुष्कर्म और हत्या के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की कई धाराओं के तहत लगाए गए सभी आरोपों को अदालत में साबित किया। उन्होंने बताया था कि अभियोजन पक्ष ने अदालत में यह दलील देने के लिए उच्चतम न्यायालय के 12 ऐतिहासिक फैसलों का सहारा लिया कि यह मामला 'दुर्लभ से दुर्लभतम' श्रेणी में आता है।
मिसर ने यह भी बताया कि जिन बच्चों ने आरोपी को बच्ची को अपने साथ ले जाते हुए देखा था, उन्होंने पहचान परेड के दौरान भी आरोपी की स्पष्ट पहचान की। सरकारी अधिवक्ता ने अदालत से आरोपी के लिए मौत की सजा का अनुरोध करते हुए कहा कि कांबले के 'सुधरने या समाज में पुनर्वास की कोई संभावना नहीं है।' उन्होंने दलील दी थी, 'उसके खिलाफ पहले भी 62 वर्षीय एक महिला, 17 वर्षीय एक किशोरी और एक मवेशी से जुड़े अपराधों के मामले दर्ज हैं, और अब उसने इस मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाया है। वह समाज के लिए एक बड़ा खतरा है और यदि उसे छोड़ भी दिया जाए, तो उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है।'
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें