मरेगा 3 साल की बच्ची को मारने वाला दरिंदा भीमराव कांबले, अदालत ने दी रेपिस्ट को फांसी का सजा

भीमराव कांबले पर आरोप है कि उसने लड़की को मवेशियों के बाड़े के पास एक झोपड़ी में ले जाकर उसके साथ यौन और अप्राकृतिक दुर्व्यवहार किया। बाद में उसकी हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि उसने शव को छिपाकर सबूत नष्ट करने की कोशिश की।

पुणे के नसरापुर गांव में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी भीमराव कांबले को मौत की सजा सुनाई गई है। इस मामले में 26 जून को विशेष अदालत ने दोषी ठहराया था। खास बात है कि सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि कांबले ने मासूम बच्ची के साथ लगातार 39 मिनट तक बर्बरता की थी। साथ ही उसपर पहले भी कई मामले दर्ज थे।

पीड़ित पक्ष के वकील विपुल दुशिंग का कहना है, 'किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने और उसे फांसी देने के लिए जितने भी कानूनी मानकों की जरूरत होती है, वे सब यहां पूरे हुए हैं। अपराध का तरीका बेहद क्रूर और बर्बर था। आरोपी ने केवल अपनी हवस को शांत करने के लिए इस अपराध को अंजाम दिया। इसी बर्बरता को देखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अपराध बिना किसी शक के साबित हो चुका है, कोर्ट ने इसे 'दुर्लभ से दुर्लभतम' मामला माना और उसे मौत की सजा सुनाई...।

यह घटना 1 मई, 2026 को हुई थी और पूरे मामले की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में की गई। कोर्ट ने कहा कि अपराध की गंभीरता और मकसद को देखते हुए आरोपी को मौत की सजा दी जानी चाहिए। आरोप है कि कांबले पुणे जिले के नसरापुर गांव में बच्ची को खाने की चीजें दिलाने और मवेशी का बच्चा (बछड़ा) दिखाने का झांसा देकर अपने साथ ले गया था। वह उसे मवेशियों के बाड़े के पास एक शेड में ले गया, जहां उसने बच्ची का यौन शोषण किया और फिर उसका मुंह दबाकर व छाती पर गंभीर चोटें पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी थी।

तेजी से सुनवाई करने तैयार हुआ था कोर्ट अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने 28 मई को मामले की सुनवाई में तेजी लाने का फैसला किया था, ताकि प्रतिदिन सुनवाई सुनिश्चित की जा सके। तब विशेष लोक अभियोजक अजय मिसर ने अदालत को सूचित किया कि आरोपी मानसिक रूप से स्वस्थ है और मुकदमे के लिए उपयुक्त है। उन्होंने इस संबंध में एक चिकित्सा रिपोर्ट और 82 गवाहों की सूची भी प्रस्तुत की।

अपहरण, दुष्कर्म और हत्या 26 जून को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश) एसआर सालुंखे ने आरोपी भीमराव कांबले को अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के लिए दोषी ठहराया था। विशेष लोक अभियोजक अजय मिसर ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने अपहरण, छेड़छाड़, दुष्कर्म और हत्या के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की कई धाराओं के तहत लगाए गए सभी आरोपों को अदालत में साबित किया। उन्होंने बताया था कि अभियोजन पक्ष ने अदालत में यह दलील देने के लिए उच्चतम न्यायालय के 12 ऐतिहासिक फैसलों का सहारा लिया कि यह मामला 'दुर्लभ से दुर्लभतम' श्रेणी में आता है।