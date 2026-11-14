विदेशी का भारतीय राजनीति में दखल; इटैलियन नेता के नारे पर चढ़ा सियासी पारा, राहुल गांधी पर निशाना

हैदराबाद में आयोजित भारत समिट को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। समिट में हिस्सा लेने के लिए आए इटली के राजनेता फिलिबेक ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा दिया। अब भाजपा इस मुद्दे पर हमलावर है।

हैदराबाद में जारी 'भारत समिट' को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। यहां इटली से आए एक राजनेता ने 'वोट चोर गद्दी छोड़' का नारा लगा दिया। इस दौरान लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता वहां मौजूद थे। इटैलियन नेता के इस बयान पर राहुल गांधी भी हंसते हुए नजर आए। लेकिन अब भाजपा और बीआरएस ने इस मुद्दे को घरेलू राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप से जोड़ दिया है। भाजपा की तरफ से कहा गया कि आखिर एक लोकसभा नेता प्रतिपक्ष किसी बाहरी नेता को भारत की घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप की अनुमति कैसे दे सकता है। इतना ही नहीं केंद्रीय सत्ताधारी पार्टी ने पूछा कि क्या यह देश द्रोह नहीं है

यह पूरा मामला उस वक्त शुरू हुआ, जब हैदराबाद में आयोजिक 'भारत समिट' में शामिल होने के लिए आए इटैलियन राजनेता जियाकोमो फिलिबेक ने 'वोट चोर गद्दी छोड़' का नारा लगाया। इस पर वहां मौजूद सभी लोग हंसते हुए नजर आए। बता दें, इटली की 'पार्टी ऑफ यूरोपीयन सोशलिस्ट' के महासचिव जियाकोमो की यह टिप्पणी भारत में निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ चल रहे नारेबाजी का हिस्सा थी। जैसे ही इस घटनाक्रम का वीडियो सामने आया। भाजपा और बीआरएस ने इस मामले में राहुल गांधी पर निशाना साधना शुरू कर दिया।

तेलंगाना भाजपा नेता ने साधा निशाना तेलंगाना भाजपा के अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने इस मामले पर कांग्रेस पार्टी और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आलोचना की। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि विदेशी नेताओं को हमारे लोकतंत्र का मजाक उड़ाने की छूट देना गलत है। उन्होंने कहा, "विदेशी नेताओं को हमारे लोकतंत्र का मजाक उड़ाने की छूट दी गई है।" राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष अब भारतीय नेता की तरह व्यवहार नहीं करते हैं।

उन्होंने लिखा, "क्या विदेशी नेताओं को हमारे देश के लोकतंत्र का मज़ाक उड़ाने देना और गर्व से उनकी बातों पर ताली बजाना देशद्रोह नहीं है? राहुल गांधी अब भारतीय नेता की तरह व्यवहार नहीं करते। वे अपने विदेशी आकाओं की देखरेख में एक कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं और उनके इशारों पर नाच रहे हैं।"

इस मुद्दे पर भाजपा ही नहीं तेलंगाना की क्षेत्रीय पार्टी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। बीआरएस नेता और राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट कार्तिक इंद्र रेड्डी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, "भारत के आंतरिक राजनीतिक मामलों पर एक विदेशी गोरे राजनेता से टिप्पणी करवाई जाती है, और आपके नेता मजे से खिलखिलाकर उस टिप्पणी का आनंद ले रहे हैं!! क्या शानदार रणनीति है, भाई कांग्रेस"

क्या कहा था इटैलियिन राजनेता ने? हैदराबाद में आयोजित भारत समिट पहले से ही विवादों में हैं। विपक्ष का आरोप है कि विदेश मंत्रालय की मंजूरी के बाद भी कई विदेशी मेहमानों को इस सम्मेलन में आने की मंजूरी नहीं मिली। आखिरी मौके पर उनके वीजा रद्द कर दिए गए। अब इटैलियन राजनेता के एक बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है।

दरअसल , फिलिबेक ने मतदाता सूची (इलेक्टोरल रोल) को लेकर चिंता जताने और "एक व्यक्ति, एक वोट" के सिद्धांत का बचाव करने के लिए गांधी की तारीफ की। उन्होंने दो हफ्ते पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी नेताओं और समर्थकों द्वारा आयोजित मार्च का भी जिक्र किया।

फिलिबेक ने कहा, "विपक्ष के नेता के रूप में, राहुल गांधी ने एक ऐसे बुनियादी सिद्धांत का बचाव किया है जिस पर हर लोकतंत्र टिका होता है। वह है 'एक व्यक्ति, एक वोट।' साफ-सुथरी और पारदर्शी मतदाता सूची के लिए उनका अभियान, और दो हफ्ते पहले रामलीला मैदान में उनके साथ मार्च करने वाले हजारों लोग, हमें याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र अपने आप नहीं मिल जाता। इसकी रक्षा उन लोगों को करनी पड़ती है जो इसके लिए खड़े होने को तैयार हों। 'वोट चोर, गद्दी छोड़'"