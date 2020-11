बंगाल में लेफ्ट ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने नॉर्थ 24 परगना जिले में रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया। वहीं कोलकाता में भी प्रदर्सन हो रहा है। सरकार की नए लेबर लॉ और किसान बिलों के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन हो रहा है।

West Bengal: The members of Left trade union block railway track at Belgharia station in North 24 Parganas (Pics 1&2) and hold a demonstration in Kolkata (Pics 3&4), during a nationwide strike against Centre's new labour and farm laws pic.twitter.com/CTNcyRZixn