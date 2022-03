पश्चिम बंगाल में दिखा भारत बंद का असर। जादवपुर रेलवे स्टेशन पर लेफ्ट फ्रंट से जुड़े संगठनों ने किया चक्का जाम। हजारों की संख्या में स्टेशन पर जुटे लोग।

West Bengal | Members from the Left Front gather in huge numbers & block railway tracks at Jadavpur Railway Station in Kolkata, in view of the 2-day nationwide strike called by different trade unions. pic.twitter.com/WnWUTJHKNo