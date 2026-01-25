कर्तव्य पथ पर दिखेगी भैरव बटालियन, क्यों दुश्मनों के लिए मौत का संदेश मानी जाती है यह टुकड़ी

संक्षेप: इस बार कर्तव्य पथ पर पहली बार भैरव बटालियन और शक्तिबाण बटालियन भी उतर रही है। भैरव बटालियन का गठन पिछले ही साल किया गया है। यह दुश्मनों के लिए मौत का संदेश मानी जाती है। इसके लिए जवानों की स्पेशल ट्रेनिंग होती है।

देश के 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली में इस बार अत्याधुनिक हथियारों के साथ सेना के नए कौशल का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान ब्रह्मोस और आकाश हथियार प्रणालियां, गहन मारक क्षमता वाला ‘सूर्यास्त्र’ रॉकेट लॉन्चर प्रणाली और अर्जुन युद्धक टैंक मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

नवगठित भैरव लाइट कमांडो बटालियान भी करेगी मार्चपास्ट

अधिकारियों ने बताया कि इस परेड में पहली बार नवगठित ‘भैरव लाइट कमांडो’ बटालियन और शक्तिबन रेजिमेंट, ज़ांस्कर पोनी और बैक्ट्रियन ऊंट हिस्सा शामिल होंगे। भैरव बटालियन भारतीय सेना के एक तेज, अधिक चुस्त और प्रौद्योगिकी-संचालित लड़ाकू बल बनने की दिशा में किए जा रहे परिवर्तन का उदाहरण प्रस्तुत करेगी।

बयान में कहा गया है, ‘‘तेज गति और जटिल युद्ध वातावरण में काम करने के लिए डिजाइन की गई भैरव बटालियन पारंपरिक पैदल सेना और विशेष बलों के बीच की खाई को पाटेगी।’’ इसमें कहा गया है, ‘‘आधुनिक निगरानी, ​​गतिशीलता और हमला करने की क्षमताओं से लैस यह दल बहु-क्षेत्रीय और भविष्य के युद्ध के प्रति सेना के विकसित होते दृष्टिकोण को प्रदर्शित करेगा, जो गति, सटीकता और अनुकूलन के साथ उभरते खतरों का मुकाबला करने के लिए भारत की तत्परता पर जोर देगा।’’

क्या है भैरव बटालियन पिछले साल अक्टूबर में कोबरा चिह्न वाली भैरव बटालियन का गठन हुआ था। इसका संदेश यही है कि अगर इसके सामने कोई आ गया तो उसकी मौत ही तय है। इस बटालियन की हर टुकड़ी में 250 सैनिकों को शामिल किया गया है। इसकी तैनाती एलएसी और एलओसी पर की गई है। भगवान शिव के ही उग्र रूप भैरव से प्रेरित होकर इस बटालियन का गठन किया गया है। ये जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं।

इस बटालियन की ट्रेनिंग में रात के अभियान, अर्बन वारफेयर, आधुनिकाय हथइयार प्रणाली और मेंटल ट्रेनिंग भी दी जाती है। यह टुकड़ी वार रेडीनेस दिखाती है। भैरव बटालियन के साथ इस बार शक्तिबाण बटालियन भी परेड में शामिल हो रही है।

एक और नई पहल के तहत 61 कैवेलरी के घुड़सवार दस्ते के जवान युद्धक साजो-सामान में नजर आएंगे, जबकि स्वदेशी प्लेटफॉर्म समेत सेना की प्रमुख परिसंपत्तियां जवानों के साथ ‘चरणबद्ध युद्ध संरचना’ में कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ेंगी। सेना की 61वीं घुड़सवार रेजिमेंट पारंपरिक रूप से औपचारिक परेड में सशस्त्र बलों की अग्रणी टुकड़ी रही है, जो औपचारिक वर्दी और आकर्षक टोपी पहने सदस्यों के लिए जानी जाती रही है।