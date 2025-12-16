Hindustan Hindi News
देश का नाम दीनदयाल उपाध्याय नगर न रख दिया जाए, भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर कसा तंज

संक्षेप:

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, ‘उन्होंने रेलवे स्टेशनों और शहरों के नाम बदल दिए। अब सिर्फ देश का नाम बदलना बाकी है।’ उन्होंने साथ ही यह भी आशंका जताई कि कहीं देश का नाम दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर न रख दिया जाए।

Dec 16, 2025 07:58 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को केंद्र सरकार के ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक 2025’ पर कटाक्ष किया। सीएम ने कहा कि उन्होंने रेलवे स्टेशनों और शहरों के नाम बदल दिए और अब देश का नाम बदलना बाकी है। यह विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर लाया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता मान ने यह बात ग्रामीण रोजगार के लिए विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)’ (विकसित भारत- जी राम जी) विधेयक, 2025 से जुड़े सवाल के जवाब में कही, जिसे विपक्ष की आपत्तियों के बीच लोकसभा में पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति वर्ष 125 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी देना और 20 साल पुरानी मनरेगा योजना का स्थान लेना है।

मुख्यमंत्री मान ने कहा, ‘उन्होंने रेलवे स्टेशनों और शहरों के नाम बदल दिए। अब सिर्फ देश का नाम बदलना बाकी है।’ उन्होंने साथ ही यह भी आशंका जताई कि कहीं देश का नाम दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर न रख दिया जाए। मान ने कहा कि बदलाव काम करने से आएगा, नाम बदलने से नहीं। सीएम मान ने प्रेस वार्ता में एक पत्रकार की ओर इशारा करते हुए कहा, ‘अगर आपका नाम अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान रखा जाए तो क्या आप वो बन पाएंगे या भीड़ को आकर्षित कर पाएंगे।’

सीएम मान ने शहरों के नाम बदले जाने का किया जिक्र

भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के दौरान शहरों के नाम बदले जाने का जिक्र करते हुए भगवंत मान ने कहा, ‘आप इसे प्रयागराज कहें या इलाहाबाद, लोग काम चाहते हैं, नाम से क्या फर्क पड़ता है?’ आप नेता ने कहा कि अगर आप लोगों के लिए कुछ काम करते हैं, तो आपके जाने के बाद भी लोग हर चौराहे पर आपकी मूर्तियां लगाएंगे और आपको याद रखेंगे। इसी बीच, मुख्यमंत्री से सोमवार को मोहाली में 30 वर्षीय कबड्डी खिलाड़ी कंवर दिग्विजय सिंह की हत्या के लिए विपक्ष द्वारा आप सरकार पर निशाना साधने के बारे में पूछा गया। इस पर मान ने कहा कि अगर कोई सोचता है कि वे लूट और हत्या जैसी घटनाओं में लिप्त होकर चैन से सोएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। उनके साथ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

