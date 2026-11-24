पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने इसे ठग समझौता बताया। मान ने कहा कि यह गठबंधन पंजाब की सेवा के लिए नहीं, बल्कि दोनों पार्टियों के परिवारों और सीटों को बचाने के लिए किया गया है।

पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले शिरोमणि अकाली दल (SAD) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच गठबंधन की घोषणा पर आम आदमी पार्टी (AAP) ने बड़ा हमला बोला है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को इस गठबंधन को 'ठग समझौता' करार देते हुए कहा कि इसका मकसद पंजाब की जनता की सेवा करना नहीं, बल्कि दोनों पार्टियों के परिवारों और चुनावी सीटों को बचाना है।

भगवंत मान ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अकाली दल और भाजपा के बीच यह गठबंधन पंजाब के लिए नहीं है, बल्कि अपने परिवारों और सीटों को बचाने के लिए एक 'ठग समझौता' है। उन्होंने आगे लिखा कि जो लोग कल तक तीन कृषि कानूनों, पंजाब के पानी, चंडीगढ़ और सिख संस्थाओं पर एक-दूसरे को कोस रहे थे, वे आज सत्ता के लालच में फिर से एक साथ आ गए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि दोनों दल अपने राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए साथ आए हैं और पंजाब की असली समस्याओं से उनका कोई लेना-देना नहीं है।

'सत्ता के लालच में भाजपा किसी से भी हाथ मिला लेती है' वहीं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगले साल की शुरुआत में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा सत्ता के लालच में किसी भी दल से गठबंधन कर सकती है। केजरीवाल ने जोर देते हुए कहा कि आप का असली गठबंधन पंजाब की महिलाओं, अनुसूचित जाति समुदाय, किसानों और व्यापारियों के साथ है।

शिअद-भाजपा गठबंधन की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल ने कहा कि दोनों दल अपने राजनीतिक हितों के लिए बार-बार साथ आते रहे हैं और अलग होते रहे हैं। उन्होंने कहा कि कभी ये साथ आते हैं, कभी अलग हो जाते हैं और फिर साथ आ जाते हैं। हमारा गठबंधन पंजाब की जनता के साथ है। हम राज्य के विकास के लिए काम कर रहे हैं।

केजरीवाल ने आगे कहा कि पंजाब की जनता ने पिछले पांच वर्षों में भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार के कामकाज को देखा है। उन्होंने दावा किया कि आप सरकार पिछले कई दशकों से राज्य को प्रभावित कर रही समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ हुए किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि पंजाब की जनता इसे नहीं भूली है, जिसके दौरान 700 से अधिक किसानों की मौत हुई थी।

क्या बोले सौरभ भारद्वाज? आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा की आदत अपने सहयोगी दलों को 'बड़ा भाई' बताकर उनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म करने की रही है। भारद्वाज ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मंगलवार की घोषणा का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा हमेशा दूसरे दल को अपना बड़ा भाई बनाती है और फिर उसे खत्म कर देती है। दरअसल शाह ने कहा था कि भाजपा-शिअद गठबंधन में शिरोमणि अकाली दल की भूमिका 'बड़े भाई' की होगी। भारद्वाज ने आगे कहा कि भाजपा ने बीजू जनता दल के साथ भी ऐसा ही किया और बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी को भी कमजोर कर दिया। अब पंजाब में शिअद के साथ गठबंधन कर और उसे बड़ा भाई बनाकर भाजपा वहां भी उसकी राजनीति खत्म कर देगी।