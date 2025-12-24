Hindustan Hindi News
ओडिशा के भद्रक में बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या, भीड़ ने आरोपी का मकान ध्वस्त किया

ओडिशा के भद्रक में बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या, भीड़ ने आरोपी का मकान ध्वस्त किया

संक्षेप:

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब मंगलवार शाम को चांदबाली थाना क्षेत्र के बालिगांव में झाड़ियों के पास कुछ लोगों को नाबालिग का खून से लथपथ शव मिला। पीड़िता मंगलवार सुबह स्कूल गई थी, लेकिन दोपहर में घर वापस नहीं लौटी।

Dec 24, 2025 06:48 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, भद्रक
ओडिशा के भद्रक जिले में 10 वर्षीय बच्ची से कथित रूप से बलात्कार कर उसकी हत्या किए जाने का मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। भद्रक के पुलिस अधीक्षक (एसपी) मनोज कुमार राउत ने बताया कि इस मामले में जगतसिंहपुर जिले से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने पीड़िता के परिजनों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की और अधिकारियों को कानून के अनुसार मामले की उचित जांच सुनिश्चित करने तथा आरोपियों को “सबसे कड़ी सजा” दिलाने का निर्देश दिया। घटना के विरोध में विपक्षी दलों बीजू जनता दल (बीजद) और कांग्रेस ने बुधवार सुबह छह बजे से अलग-अलग छह घंटे के लिए चांदबाली ब्लॉक बंद का आह्वान किया।

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब मंगलवार शाम को चांदबाली थाना क्षेत्र के बालिगांव में झाड़ियों के पास कुछ लोगों को नाबालिग का खून से लथपथ शव मिला। पीड़िता मंगलवार सुबह स्कूल गई थी, लेकिन दोपहर में घर वापस नहीं लौटी। इसके बाद उसके परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। गुमशुदगी का मामला दर्ज होने के कुछ घंटों बाद ही स्थानीय लोगों को उसका शव मिला।

चांदबाली से बीजद के विधायक व्योमकेश राय ने इस घटना की निंदा की। गुस्साए स्थानीय निवासियों ने चांदबाली क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन किया जबकि बीजद कार्यकर्ताओं ने भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के बाहर नारेबाजी की। विपक्षी दल ने भाजपा सरकार पर राज्य में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया।

घटना की खबर फैलते ही मंगलवार रात स्थानीय निवासी सड़कों पर उतर आए। बुधवार सुबह विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया, जब प्रदर्शनकारियों ने चांदबाली में कम से कम तीन स्थानों पर सड़कें जाम कर दीं। उन्होंने स्थानीय पुलिस थाने का भी घेराव किया। आरोपी की पहचान होने के बाद गुस्साए स्थानीय लोग रामपाली गांव में उसके घर पर पहुंचे और उसे ध्वस्त कर दिया।

एसपी ने कहा, “पुलिस ने घटना के 24 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।” उन्होंने बताया कि वह स्वयं इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इलाके में बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। उन्होंने लोगों से कानून अपने हाथ में न लेने की अपील की। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भद्रक जिले के चांदबाली में हुई अभूतपूर्व घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और दिवंगत आत्मा की शाश्वत शांति के लिए प्रार्थना की है।”

पोस्ट में कहा गया है, “माननीय मुख्यमंत्री ने घटना की उचित जांच और कानून के अनुसार दोषियों को सबसे कठोर सजा दिलाने का निर्देश दिया है। साथ ही पीड़िता के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 लाख रुपये की सहायता की घोषणा की है।” उपमुख्यमंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री प्रावती परिदा ने कहा कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, “चांदबाली मामले में शामिल आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार ऐसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए काम कर रही है। सामाजिक जागरूकता भी जरूरी है।”

कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में पुलिस को कड़ी कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी गई है। उन्होंने कहा, “भाजपा सरकार में ऐसे मामलों में आरोपियों को 48 से 72 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाता है। कोई भी आरोपी गिरफ्तारी से बच नहीं पाता। हमें पूरा विश्वास है कि चांदबाली घटना में भी पुलिस न्याय करेगी।” पूर्वी रेंज के डीआईजी पिनाक मिश्रा ने कहा कि चिकित्सकों की एक टीम पोस्टमार्टम कर रही है और एक वैज्ञानिक टीम सबूत एकत्र कर रही है।

उन्होंने कहा, “हम इस मामले को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाएंगे।” बच्ची के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि उससे बलात्कार किया गया तथा उसकी हत्या की गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि अतिक्रमित भूमि पर सड़क किनारे बनी दुकानों में शराब और अन्य नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं, जिससे इलाके में अपराध बढ़ रहे हैं। एसपी ने कहा कि पुलिस ने क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। स्थानीय तहसीलदार भावतोष मलिक ने बताया कि अतिक्रमित जमीन पर बनी अनधिकृत दुकानों को हटाया जा रहा है।

