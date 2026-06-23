Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

'मेरे भाई भाजपा के प्रवक्ता हैं', ममता बनर्जी पर सुनवाई से पहले हाई कोर्ट के जज ने क्या कहा

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

वकील कल्याण बनर्जी ने कहा, 'एक न्यायाधीश के तौर पर आपके प्रति मेरा भरोसा और सम्मान किसी अन्य बात पर निर्भर नहीं करता है।' अधिवक्ता ने कहा कि न्यायमूर्ति कांत उच्च न्यायालय के सज्जन और विद्वान न्यायाधीशों में से एक हैं। 

'मेरे भाई भाजपा के प्रवक्ता हैं', ममता बनर्जी पर सुनवाई से पहले हाई कोर्ट के जज ने क्या कहा

कलकत्ता हाई कोर्ट के जज गौरांग कांत ने भवानीपुर विधानसभा सीट के चुनाव नतीजों को चुनौती देने वाली TMC प्रमुख ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई की। उन्होंने ममता के वकील से मंगलवार को कहा कि उनके बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और वह इस बात की पूरी जानकारी देने के बाद ही मामले की सुनवाई करेंगे। ममता बनर्जी की याचिका पर शुरुआती सुनवाई के बाद, न्यायमूर्ति गौरांग कांत ने आदेश दिया कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों के मतदान कक्ष, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट मशीनों के 4 मई के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाए।

ये भी पढ़ें:बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है, सवाल पर क्या था जगदीप धनखड़ का रिएक्शन

जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई न्यायाधीश ने ममता बनर्जी की ओर से पेश वकील कल्याण बनर्जी से कहा कि वह यह बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं कि उनके बड़े भाई भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि यह (उनके भाई का भाजपा प्रवक्ता होना) याचिकाकर्ता के लिए चिंता की बात हो सकती है और वह पूरी जानकारी देने के बाद ही सुनवाई करेंगे, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत न हो। सीनियर वकील व लोकसभा सदस्य कल्याण बनर्जी ने अदालत से कहा कि उन्हें न्यायाधीश पर पूरा भरोसा है और उनके प्रति सम्मान भी।

जज साहब की बात पर क्या बोले वकील

कल्याण बनर्जी ने कहा, 'एक न्यायाधीश के तौर पर आपके प्रति मेरा भरोसा और सम्मान किसी अन्य बात पर निर्भर नहीं करता है।' अधिवक्ता ने कहा कि न्यायमूर्ति कांत उच्च न्यायालय के सज्जन और विद्वान न्यायाधीशों में से एक हैं और उनका मानना ​​है कि उनके लिए कोई भी मायने नहीं रखता, भले वह रिश्तेदार हो या नहीं। कल्याण बनर्जी की दलीलों पर उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह भवानीपुर के सखावत मेमोरियल स्कूल में बने मतगणना केंद्रों के चार मई के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखे; जिसमें मतदान कक्ष के अंदर और बाहर का फुटेज भी शामिल है।

ये भी पढ़ें:विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा, बंगाल में बजट पेश होने के बाद शुभेंदु

न्यायमूर्ति कांत ने भवानीपुर के सभी मतदान बूथों पर इस्तेमाल की गईं EVM और इस क्षेत्र में इस्तेमाल की गईं सभी वीवीपैट मशीनों को भी सुरक्षित रखने का आदेश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि अदालत की अनुमति के बिना सीसीटीवी फुटेज, ईवीएम और वीवीपैट से न तो छेड़छाड़ किया जाएगा, न ही उन्हें कहीं और भेजा, खोला या किसी भी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। अदालत ने निर्देश दिया कि संबंधित सभी मतदान केंद्रों पर इस्तेमाल की गईं ईवीएम को याचिका का अंतिम निपटारा होने तक जिला निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा में रखा जाएगा।

ये भी पढ़ें:पुलिसकर्मियों पर हमला करना पड़ेगा भारी, शुभेंदु सरकार सख्त, ला रही दो बिल

कोर्ट ने दिए कई अहम निर्देश

अदालत ने याचिका में प्रतिवादियों के वकील को निर्देश दिया कि वे चार हफ्ते के भीतर विरोध में अपने हलफनामे दाखिल करें और उसके बाद चार हफ्ते के भीतर याचिकाकर्ता जवाबी हलफनामी दाखिल करें। अदालत ने कहा कि इस मामले पर 12 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई होगी। ममता बनर्जी ने यह चुनाव याचिका भ्रष्टाचार, मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम गैर-कानूनी तरीके से हटाने, मतों की गिनती में गड़बड़ी और संविधान एवं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने के आरोपों पर दायर की थी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी पर 15,105 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

और पढ़ें
West Bengal Mamata Banerjee
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।