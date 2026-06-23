'मेरे भाई भाजपा के प्रवक्ता हैं', ममता बनर्जी पर सुनवाई से पहले हाई कोर्ट के जज ने क्या कहा

वकील कल्याण बनर्जी ने कहा, 'एक न्यायाधीश के तौर पर आपके प्रति मेरा भरोसा और सम्मान किसी अन्य बात पर निर्भर नहीं करता है।' अधिवक्ता ने कहा कि न्यायमूर्ति कांत उच्च न्यायालय के सज्जन और विद्वान न्यायाधीशों में से एक हैं।

कलकत्ता हाई कोर्ट के जज गौरांग कांत ने भवानीपुर विधानसभा सीट के चुनाव नतीजों को चुनौती देने वाली TMC प्रमुख ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई की। उन्होंने ममता के वकील से मंगलवार को कहा कि उनके बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और वह इस बात की पूरी जानकारी देने के बाद ही मामले की सुनवाई करेंगे। ममता बनर्जी की याचिका पर शुरुआती सुनवाई के बाद, न्यायमूर्ति गौरांग कांत ने आदेश दिया कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों के मतदान कक्ष, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट मशीनों के 4 मई के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाए।

जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई न्यायाधीश ने ममता बनर्जी की ओर से पेश वकील कल्याण बनर्जी से कहा कि वह यह बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं कि उनके बड़े भाई भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि यह (उनके भाई का भाजपा प्रवक्ता होना) याचिकाकर्ता के लिए चिंता की बात हो सकती है और वह पूरी जानकारी देने के बाद ही सुनवाई करेंगे, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत न हो। सीनियर वकील व लोकसभा सदस्य कल्याण बनर्जी ने अदालत से कहा कि उन्हें न्यायाधीश पर पूरा भरोसा है और उनके प्रति सम्मान भी।

जज साहब की बात पर क्या बोले वकील कल्याण बनर्जी ने कहा, 'एक न्यायाधीश के तौर पर आपके प्रति मेरा भरोसा और सम्मान किसी अन्य बात पर निर्भर नहीं करता है।' अधिवक्ता ने कहा कि न्यायमूर्ति कांत उच्च न्यायालय के सज्जन और विद्वान न्यायाधीशों में से एक हैं और उनका मानना ​​है कि उनके लिए कोई भी मायने नहीं रखता, भले वह रिश्तेदार हो या नहीं। कल्याण बनर्जी की दलीलों पर उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह भवानीपुर के सखावत मेमोरियल स्कूल में बने मतगणना केंद्रों के चार मई के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखे; जिसमें मतदान कक्ष के अंदर और बाहर का फुटेज भी शामिल है।

न्यायमूर्ति कांत ने भवानीपुर के सभी मतदान बूथों पर इस्तेमाल की गईं EVM और इस क्षेत्र में इस्तेमाल की गईं सभी वीवीपैट मशीनों को भी सुरक्षित रखने का आदेश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि अदालत की अनुमति के बिना सीसीटीवी फुटेज, ईवीएम और वीवीपैट से न तो छेड़छाड़ किया जाएगा, न ही उन्हें कहीं और भेजा, खोला या किसी भी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। अदालत ने निर्देश दिया कि संबंधित सभी मतदान केंद्रों पर इस्तेमाल की गईं ईवीएम को याचिका का अंतिम निपटारा होने तक जिला निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा में रखा जाएगा।