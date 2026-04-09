Explainer: भबानीपुर में क्या होगा? SIR में कट गए 25 फीसदी वोटर, ममता के लिए कितनी टेंशन
नंदीग्राम विधानसभा सीट में SIR के बाद मतदाताओं की संख्या ही करीब 25 फीसदी कम हो गई है। SIR से पहले यहां कुल 2 लाख 6 हजार मतदाता थे। इनमें से 51 हजार नाम हट गए हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार SIR में जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनमें से 23 फीसदी मुसलमान हैं।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भबानीपुर सीट से लड़ रही हैं। कोलकाता की यह सीट बाहरी वोटरों और गैर-बांग्ला भाषी लोगों की भी अच्छी खासी संख्या होने के चलते जानी जाती है। यहां से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी भी उतर गए हैं, जिन्होंने 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ नंदीग्राम से हरा दिया था। इस बार वह भबानीपुर ही आ गए हैं ताकि सीएम ममता को सीधी चुनौती दी जा सके। इस बीच नंदीग्राम विधानसभा सीट में SIR के बाद मतदाताओं की संख्या ही करीब 25 फीसदी कम हो गई है। SIR से पहले यहां कुल 2 लाख 6 हजार मतदाता थे। इनमें से 51 हजार नाम हट गए हैं। इसके चलते चर्चा है कि आखिर SIR का फायदा इस बार किसे मिलेगा?
अब तक मिली जानकारी के अनुसार SIR में जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनमें से 23 फीसदी मुसलमान हैं। इसके अलावा 76 फीसदी गैर-मुसलमान हैं। ऐसे में यह कयास लग रहे हैं कि आखिर SIR में एक चौथाई नाम कटने का असर क्या होगा। सामाजिक समीकरणों को देखते हुए लगता है कि ममता बनर्जी को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन चर्चाएं जोरों पर हैं। कहा जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर वोटर ऐसे हैं, जो इलाके में पाए नहीं गए अथवा रोजगार आदि के लिए कहीं और पलायन कर गए। अंत में चुनाव आयोग के समक्ष जब कोई दावेदारी नहीं हुई तो इन नामों को काटना ही पड़ा।
एक सवाल यह भी है कि आखिर इस सीट से भाजपा को इतनी ज्यादा उम्मीदें क्यों हैं? इसकी वजह यह बताई जा रही है कि यहां करीब 35 से 40 फीसदी गैर-बांग्ला लोग हैं। इन लोगों में गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी और सिख शामिल हैं। इन लोगों के यहां कारोबार हैं और अरसे से इस इलाके के बाशिंदे हैं। ममता बनर्जी बांग्ला प्राइड की बात करती रही हैं। कई बार उनके आरोप रहे हैं कि बंगाल में भाजपा बाहरी लोगों को ला रही है। ऐसे में यदि वह बांग्ला कार्ड ज्यादा चलती हैं तो फिर उनकी ही भबानीपुर सीट पर इसका नुकसान हो सकता है।
क्यों भबानीपुर को कहते हैं मिनी इंडिया, इसी में भाजपा को उम्मीद
भबानीपुर सीट के सामाजिक समीकरणों को समझने वाले लोग इसे मिनी इंडिया कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कई राज्यों के लोग यहां बहुतायत में मिलते हैं। इसी को देखते हुए होम मिनिस्टर अमित शाह खुद यहां फोकस कर रहे हैं। यहां तक नारा दिया जा रहा है कि यदि भबानीपुर जीत लिया तो फिर बंगाल जीता जा सकता है। यहां की आबादी 42 फीसदी तो बंगाली हिंदू हैं, जबकि 34 फीसदी गैर-बांग्ला हिंदू हैं। इस तरह यहां पोलराइजेशन का भी असर दिख सकता है। भाजपा को यही उम्मीद है। उसे लगता है कि यहां मामला टाइट हुआ तो ममता बनर्जी दूसरे इलाकें में समय कम ही देंगी।
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