Hindi NewsIndia NewsBetrayal of trust BJP ignoring RPI Union Minister Ramdas Athawale On BMC elections
BMC चुनाव से पहले भाजपा के लिए मुश्किल? भड़के सहयोगी दल ने विश्वासघात की कही बात

BMC चुनाव से पहले भाजपा के लिए मुश्किल? भड़के सहयोगी दल ने विश्वासघात की कही बात

संक्षेप:

बीएमसी चुनाव में सीटों के बंटवारे पर भाजपा का सहयोगी दलों से मतभेद सामने लगा है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने सीट बंटवारे पर नाराजगी जताई है। कहा कि बंटवारे के समझौते से उनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया-आठवले (आरपीआई-(ए)) को बाहर रखा जाना विश्वासघात है।

Dec 30, 2025 04:07 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
बीएमसी चुनाव में सीटों के बंटवारे पर भाजपा का सहयोगी दलों से मतभेद सामने लगा है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने सीट बंटवारे पर नाराजगी जताई है। साथ ही उन्होंने 38 सीटों पर अपनी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया। बाकी सीटों पर उन्होंने भाजपा और शिवसेना को समर्थन देने की बात कही है। आठवले ने ने यह भी कहा कि मुंबई में हमने भाजपा और शिवसेना से गठबंधन तोड़ लिया है। यहां की सभी सीटें हम अकेले ही लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा शिवसेना के बीच हुए सीट बंटवारे के समझौते से उनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया-आठवले (आरपीआई-(ए)) को बाहर रखा जाना विश्वासघात है। बता दें कि सत्तारूढ़ सहयोगी भाजपा और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने सोमवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनाव में क्रमशः 137 और 90 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए सीट बंटवारे पर सहमति जताई।

कई शहरों में हमें नजरअंदाज किया
आठवले ने कहा कि नागपुर, अमरावती और औरंगाबाद समेत कई शहरों में हमें सीटें नहीं दी गईं। नालासोपारा में भी हमें एक भी सीट नहीं मिली। केवल भिवंडी में आरपीआई को एक सीट मिली है। कल्याण-डोंबिवली में वह भी नहीं। उन्होंने कहा कि इस तरह से भाजपा ने आरपीआई को कई जगहों पर नजरअंदाज किया है। भाजपा खुद को बढ़ाना चाहती है, लेकिन इसे दूसरे दलों के बारे में भी सोचना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन चीजों से हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। भाजपा नेताओं को इस बारे में सोचना चाहिए।

हमारे स्वाभिमान पर हमला
इससे पहले आठवले ने समझौते से बाहर रखे जाने पर नाराजगी जताते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि महायुति के गठन के बाद से हम पूरी निष्ठा और दृढ़ता से गठबंधन के साथ खड़े रहे हैं लेकिन सीट बंटवारे को लेकर आज जो हुआ है, वह विश्वासघात है। उन्होंने दावा किया कि सोमवार को शाम चार बजे चर्चा के लिए एक बैठक तय थी लेकिन गठबंधन सहयोगी अपनी प्रतिबद्धता निभाने में विफल रहे। उन्होंने कहा कि यह केवल समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि हमारे स्वाभिमान पर हमला है।

नामांकन की लास्ट डेट आज
इस बीच, आरपीआई (ए) के सूत्रों ने कहा कि पार्टी के उम्मीदवार 50 सीट पर नामांकन दाखिल करेंगे। पार्टी के एक सूत्र ने कहा कि नामांकन वापस लेने के लिए अब भी समय है। देखते हैं कि क्या सम्मानजनक चर्चा होती है और नामांकन वापस लेने या सौहार्दपूर्ण चुनाव लड़ने का निर्णय लिया जाता है। तब तक, हम अकेले ही 50 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के लिए 15 जनवरी को होने वाले चुनावों के मद्देनजर नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख मंगलवार को यानी आज है।

Maharashtra News BJP Ramdas Athawale
