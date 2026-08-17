बसने के लिए ये हैं दुनिया के सबसे अच्छे देश, 20वें पायदान पर अमेरिका; कहां है भारत का नाम?
इंटरनेशन्स के 2026 'एक्सपैट इनसाइडर' सर्वे में 31 देशों को जगह मिली है। बसने के लिए सबसे अच्छे माने जाने वाले देश में पनामा का नाम टॉप पर है। दूसरे नंबर पर मैक्सिको और तीसरे पर थाईलैंड का नाम है।
विदेश जाकर बसने, काम करने और बेहतर जीवन शैली की तलाश करने वाले लोगों के लिए पनामा सबसे बेहतरीन जगह है। इंटरनेशंस की ओर से जारी वार्षिक 'एक्सपैट इनसाइडर सर्वे 2026' रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। इंटरनेशन्स के 2026 'एक्सपैट इनसाइडर' सर्वे में 31 देशों को जगह मिली पनामा तीसरे साल नंबर वन पर, मेक्सिको और थाईलैंड दूसरे व तीसरे स्थान पर है।
लिस्ट में भारत का नाम नहीं
रैंकिंग में जीवन की गुणवत्ता, नए देश में घुलने-मिलने की आसानी, काम के अवसर, व्यक्तिगत फाइनेंस और आवास जैसी व्यावहारिक सुविधाओं को मुख्य आधार बनाया गया है। इस साल की रैंकिंग में मित्रवत व्यवहार और किफायती जीवन ने निर्णायक भूमिका निभाई है। स रैंकिंग में भारत शामिल नहीं है। अमेरिका 20वें स्थान पर शामिल, नॉर्वे सबसे आखिरी 31वें स्थान पर है। 162 देशों के 7786 लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया है। पिछले साल 45 देशों ने रैंकिंग में जगह बनाई थी।
2026 में प्रवासियों के लिए दुनिया के शीर्ष 10 देश
टॉप 10 देशों की बात करें तो चौथे नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई है। इसके बाद ब्राजील, स्पेन, सिंगापुर और पुर्तगाल का नाम है। नौवें नंबर पर मलेशिया और 10वें नंबर पर लक्जमबर्ग है।
इन देशों में क्या है खास
पनामा लगातार तीसरे साल इस रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। इसने 'वर्किंग एब्रॉड' और 'पर्सनल फाइनेंस' दोनों संकेतकों में पहला स्थान हासिल किया। यहां 87% प्रवासी अपने जीवन से खुश हैं (वैश्विक औसत 70%) और 90% का कहना है कि आवास खोजना बेहद आसान है। यहां बैंकिंग और बिजनेस आसान है। कम बिल और स्थिर अर्थव्यवस्था के कारण यहां की जीवन शैली शांत और तनावमुक्त है।
मेक्सिको
आसानी से बसने के मामले में मेक्सिको दुनिया में नंबर-1 है। 73% प्रवासियों का मानना है कि यहां स्थानीय दोस्त बनाना बहुत आसान है। रहने का खर्च और मेडिकल सुविधाएं (जैसे सर्जरी और अस्पताल का खर्च) अमेरिका की तुलना में बेहद सस्ती हैं। सुरक्षा के मामले में यह देश 31 में से 25वें स्थान पर है।
थाईलैंड
थाईलैंड दुनिया के सबसे खुशहाल प्रवासियों का घर बन गया है, जहां 86% लोग संतुष्ट हैं।'कॉस्ट ऑफ लिविंग' में इसे सबसे ज्यादा स्कोर मिला है। 85% प्रवासियों ने यहां के कम खर्चों की तारीफ की। भोजन, सम्मानजनक संस्कृति और आधुनिक सह-सुविधाओं (मॉल्स, आर्ट गैलरी) के साथ-साथ अच्छी स्कूली शिक्षा प्रवासियों को आकर्षित करती है।
संयुक्त अरब अमीरात
करियर में प्रगति और इमिग्रेशन से जुड़ी कागजी कार्रवाई को आसान बनाने में यूएई सबसे आगे है। हालिया क्षेत्रीय भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद, यूएई का जीवन सामान्य और सुरक्षित बना हुआ है। प्रवासियों के अनुसार, दुबई सुरक्षित माहौल और बेहतर करियर देता है, वहीं रास अल खैमा जैसे शहर परिवारों को शांत और ट्रैफिक-मुक्त जीवन प्रदान करते हैं।
ब्राजील
ब्राजील ने पहली बार टॉप-5 में जगह बनाई है। ब्राजील के लोगों की गर्मजोशी और खुलेपन के कारण प्रवासी खुद को बहुत जल्दी यहां का हिस्सा मान लेते हैं। यहां अंग्रेजी कम बोली जाती है, जिससे प्रवासियों को पुर्तगाली भाषा सीखने और स्थानीय संस्कृति को गहराई से समझने में मदद मिलती है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें