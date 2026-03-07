Hindustan Hindi News
पति को परोसा तीन दिन बासी सांबर, जमकर हुआ झगड़ा; पत्नी ने कर ली आत्महत्या

Mar 07, 2026 04:56 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
यह पूरी तरह घरेलू विवाद से जुड़ी घटना है, जिसमें छोटी-मोटी बात ने इतना बड़ा रूप ले लिया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया है।

बेंगलुरु में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां 27 वर्षीय महिला काव्या ने अपने पति के साथ हुई छोटी-सी बहस के बाद कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना गुरुवार को हुई, जब काव्या ने तीन दिन पहले बनाया गया सांभर दोबारा गर्म करके पति रंगास्वामी को परोसा। पति को लगातार तीन दिनों से एक ही बासी सांभर मिलने से गुस्सा आ गया और दोनों के बीच जोरदार विवाद हो गया। काव्या 5 साल से विवाहित थी और उनका 4 साल का बच्चा भी है।

विवाद के दौरान बातें इतनी बढ़ गईं कि पति ने काव्या को गालियां दीं और उन पर हमला करने की कोशिश भी की। आहत होकर काव्या ने घर में रखे कृषि उपयोग के कीटनाशक को निगल लिया। परिवार के सदस्यों ने जब उन्हें उल्टी करते देखा तो तुरंत अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। यह घटना बेंगलुरु के किसी इलाके में हुई, जहां दंपति रहते थे।

पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा

पुलिस के अनुसार, यह पूरी तरह घरेलू विवाद से जुड़ी घटना है, जिसमें छोटी-मोटी बात ने इतना बड़ा रूप ले लिया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, पति पर गाली-गलौज और हमले का आरोप है, लेकिन जांच में और तथ्य सामने आएंगे।

परिवार के सदस्यों ने अभी तक कोई विस्तृत बयान नहीं दिया है। यह घटना घरेलू हिंसा और भावनात्मक दबाव के मुद्दों पर फिर से सवाल खड़े करती है, खासकर तब जब छोटी-छोटी असहमतियां इतने गंभीर नतीजे ला दें। यह घटना समाज में बढ़ते तनाव और संवाद की कमी को उजागर करती है। ऐसी मामूली बातों पर झगड़े अक्सर गहरे पारिवारिक असंतोष या दबाव का नतीजा होते हैं। पुलिस जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी, लेकिन इस घटना से सीख लेते हुए परिवारों को छोटी बातों पर संयम बरतने और एक-दूसरे से खुलकर बात करने की जरूरत है।

Karnataka
