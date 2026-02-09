पति के बिना नहीं जी सकती… गीजर के जहरीले गैस से शख्स की मौत, पत्नी ने मिनटों बाद ही दे दी जान

संक्षेप: मीना ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें उसने लिखा है कि वह अपने पति के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकतीं। दोनों का एक बेटा भी है। पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

बेंगलुरु में एक शख्स की गीजर गैस से दम घुटकर मौत के बाद पत्नी ने खौफनाक कदम उठा लिया। पत्नी ने पति की मौत से आहत होकर कुछ ही घंटों में जान दे दी। पुलिस अधिकारियों ने मामले की जानकारी दी है। मृतक की पहचान 48 वर्षीय राजू और उनकी पत्नी 42 वर्षीय मीना राजू के रूप में हुई है। दोनों ने कुछ सालों पहले शादी की थी और दोनों का एक बेटा भी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पुलिस के मुताबिक राजू पेशे से ड्राइवर थे। वहीं मीना बेंगलुरु के एक प्राइवेट बैंक में काम करती थी। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार शाम को राजू काम से घर लौटते ही नहाने चले गए। जब काफी देर बाद भी वह बाहर नहीं आए, तो उनके बेटे ने उन्हें आवाज दी। हालांकि कई बार पूछे जाने पर भी बाथरूम के अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद बेटे ने आस पास के लोगों को बताया। दरवाजा तोड़ने पर लोगों को राजू बाथरूम में मृत मिले।

मीना ने उठाया खौफनाक कदम इसके बाद बेटे ने अपनी मां मीना को फोन कर बताया और घर आने को कहा। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक खबर सुनकर मीना ऑफिस से निकल गईं, लेकिन वह घर के बजाय जक्कासंद्रा चली गई, जहां दंपत्ति अपना नया घर बनवा रहे थे। मीना ने वहां जाकर खुदकुशी कर ली। मीना ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा जिसमें उन्होंने लिखा है कि वह अपने पति के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकतीं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुसाइड नोट में उसने लिखा है, “प्लीज मुझे माफ कर देना।”

बाथरूम में नहीं था वेंटिलेशन बता दें कि गीजर जलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की एक जहरीली गैस निकलती है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह गैस गंधहीन और रंगहीन होती है और अगर बंद जगह में यह सांस के जरिए अंदर चला जाए तो मौत भी हो सकती है। यही गैस राजू के मौत का कारण बना।