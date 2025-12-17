न डॉक्टर न एंबुलेंस, पति को बाइक पर लेकर भागी पत्नी का एक्सीडेंट; भारत की सिलिकॉन वैली के हाल
सबसे पहले वह जिस अस्पताल में पति को लेकर पहुंचीं, वहां डॉक्टर नहीं थे। इसके बाद दूसरे अस्पताल पहुंचीं। यहां पति की ईसीजी कराई गई और हार्ट अटैक की बात साफ हुई। यहां स्टाफ ने कथित तौर पर न इमरजेंसी इलाज शुरू किया और न ही एम्बुलेंस की व्यवस्था की।
भारत की सिलिकॉन वैली कही जाने वाले बेंगलुरु से बेहद दुखद घटना सामने आई है। यहां पति की जान बचाने की कोशिश में एक महिला को अस्पताल में डॉक्टर से लेकर राहगीरों तक किसी का भी साथ नहीं मिला। इतना ही नहीं वह पति को अस्पताल ले जाने की कोशिश में खुद सड़क हादसे का शिकार हो गई थी। अंत में पति ने दम तोड़ दिया।
दुख भरी यह कहानी दक्षिण बेंगलुरु के रहने वाले 34 साल के वेंकटरमणन के सीने में दर्द से शुरू हुई और उनकी मौत के साथ खत्म हुई। बालाजी नगर के वेंकटरमणन के सीने में तेज दर्द हुआ था। उस दौरान उन्हें तत्काल मदद नहीं मिली सकी। ऐसे में उनकी पत्नी मोटरसाइकिल पर इलाज कराने के लिए ले जाने पर मजबूर हो गईं।
पहले अस्पताल में डॉक्टर नहीं, दूसरे में एम्बुलेंस गायब
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सबसे पहले वह जिस अस्पताल में पति को लेकर पहुंचीं, वहां डॉक्टर नहीं थे। इसके बाद दूसरे अस्पताल पहुंचीं। यहां पति की ईसीजी कराई गई और हार्ट अटैक की बात साफ हुई। यहां स्टाफ ने कथित तौर पर न इमरजेंसी इलाज शुरू किया और न ही एम्बुलेंस की व्यवस्था की। इसके बाद वह पति को बाइक पर लेकर निकलीं।
रास्ते में हुआ हादसा
जब वह पति को लेकर अस्पताल से निकलीं, तो रास्ते में सड़क हादसे का शिकार हो गईं। रिपोर्ट के मुताबिक, सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि वह लगातार पति की मदद के लिए सड़क से गुजर रहे लोगों से हाथ जोड़कर मदद मांग रही हैं। इस दौरान किसी ने भी उनकी मदद नहीं की, लेकिन कुछ देर बाद एक कैब ड्राइवर रुका और वह उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचा। यहां डॉक्टर ने वेंकटरमणन को मृत घोषित कर दिया।
घर पर वेंकटरमणन का 5 साल का बेटा, 18 महीने की बेटी और मां है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, परिवार ने उनकी आंखें दान कर दी हैं।