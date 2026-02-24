शुगर डैडी की तलाश में थी लड़की? बेंगलुरु विला गैंगरेप केस में बड़ा ट्विस्ट, पीड़िता पर ही लगे आरोप

बेंगलुरु के रेक्स विला में 19 वर्षीय छात्रा से कथित गैंगरेप केस में बड़ा ट्विस्ट आया है। मुख्य आरोपी ने पीड़िता और उसके साथी पर 'हनीट्रैप' और ब्लैकमेलिंग कर पैसे ऐंठने की क्रॉस-FIR दर्ज कराई है। जानें इस हाई-प्रोफाइल मामले की पूरी सच्चाई।

बेंगलुरु के एक विला में हुई कथित गैंगरेप की घटना में एक नया मोड़ आ गया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, मुख्य आरोपियों में से एक ने 19 वर्षीय पीड़िता द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने से ठीक एक दिन पहले पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी का दावा है कि छात्रा और पत्रकार होने का नाटक करने वाले उसके एक साथी ने उसे ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने की कोशिश की है।

आरोपी का दावा: ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली की साजिश आरोपी ने 21 फरवरी को अपनी एफआईआर (FIR) दर्ज कराई थी। अपने बयान में उसने कई बातें कही हैं। आरोपी राजाजीनगर में सेकंड-हैंड कारों का व्यवसाय करता है और जक्कुर में लीज पर एक विला चलाता है, जिसे वह छोटे इवेंट्स के लिए किराए पर देता है। उसके दोस्त डिक्सन ने 14 से 16 फरवरी तक वैलेंटाइन डे के लिए यह विला बुक किया था।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी का दावा है कि वह 14 फरवरी को रात लगभग 2 बजे पार्टी में पहुंचा, जहां वह उस छात्रा से मिला। उसके अनुसार, लड़की ने अपनी निजी समस्याएं शेयर कीं और बहुत अधिक 'करीब आने' की कोशिश की, जिसे उसने नजरअंदाज किया।

'शुगर बेबी' का दावा आरोपी के मुताबिक, सुबह 4 बजे पार्टी खत्म होने के बाद लड़की ने उससे ड्रॉप मांगा। रास्ते में उसने कथित तौर पर खुद को एक 'शुगर बेबी' बताया जिसे एक 'शुगर डैडी' की तलाश थी और आरोपी से ऐसे लोगों से संपर्क कराने को कहा। आरोपी ने उसे राजाजीनगर की एक बेकरी के पास ड्रॉप कर दिया।

पैसे की मांग और धमकी आरोपी का आरोप है कि 18 फरवरी को लड़की ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर उस पर और एक अन्य व्यक्ति पर नशा देकर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इसके तुरंत बाद उसे 'राज न्यूज के क्राइम ब्रांच हेड इमरान' के नाम से फोन आने लगे। कॉलर ने अकेले में मिलने और मामले को 'सेटल्ड' करने के लिए पैसों की मांग की। साथ ही धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो उनके पास एक बदनाम करने वाला टीवी प्रोमो तैयार है जिसे प्रसारित कर दिया जाएगा।

पीड़िता (छात्रा) का आरोप: नशीली दवा खिलाकर गैंगरेप दूसरी ओर, तमिलनाडु की मूल निवासी और बेंगलुरु में पिछले 5 महीने से रहकर फर्स्ट ईयर बीए की पढ़ाई कर रही इस 19 वर्षीय छात्रा ने डिक्सन सांडो और निखिल पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

छात्रा की डिक्सन सांडो (21) से जनवरी में इंस्टाग्राम पर जान-पहचान हुई थी। 14 फरवरी की रात कॉलेज और डिनर के बाद, डिक्सन ने उसे नॉर्थ बेंगलुरु के 'रेक्स विला' में पार्टी के लिए बुलाया। वह 15 फरवरी की तड़के अपने एक दोस्त के साथ वहां पहुंची।

छात्रा का आरोप है कि पार्टी में डिक्सन ने उसे निखिल (35) से मिलवाया। दोनों ने उसे जबरन एक 'गुलाबी गोली' खिलाई, जिससे उसे चक्कर आने लगे और वह बेहोश हो गई। इसके बाद विला के एक कमरे में बेहोशी की हालत में उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया।

पीड़िता का दावा है कि बीच में उसे थोड़ी देर के लिए होश आया था। बाद में आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी कि वह यह बात किसी को न बताए और उसे एक मॉल के पास छोड़ दिया। डर के कारण उसने तुरंत पुलिस से संपर्क नहीं किया, लेकिन 17 फरवरी को अस्पताल में इलाज कराने और अपने भाई को जानकारी देने के बाद उसने शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस की वर्तमान कार्रवाई पुलिस ने छात्रा की शिकायत के आधार पर डिक्सन सांडो और निखिल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं (यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं, आरोपी द्वारा दर्ज कराई गई ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली की शिकायत की भी जांच की जा रही है। अधिकारी अब दोनों ही कहानियों की पड़ताल कर रहे हैं ताकि घटना के सही क्रम और सच्चाई का पता लगाया जा सके।