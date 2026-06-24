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सिया की तरह प्यार में हैवान बनी एक और हसीना; मां, बाप, बहन सबको 1-1 कर मार डाला, बॉयफ्रेंड के साथ चाकू से गोदा

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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सिया गोयल ने जिस तरह प्यार में अंधी होकर अपने प्रेमी संग बड़ी ही बेरहमी से अपने होने वाले पति को मार डाला, बेंगलुरु से भी एक सी खौफनाक घटना सामने आई है। महिला की करतूत सुन रौंगटे खड़े हो जाएंगे।

सिया की तरह प्यार में हैवान बनी एक और हसीना; मां, बाप, बहन सबको 1-1 कर मार डाला, बॉयफ्रेंड के साथ चाकू से गोदा

पुणे में बिजनेसमैन केतन विशाल अग्रवाल की हत्या का मामला अभी ठीक से सुलझा भी नहीं था कि अब बेंगलुरु से भी एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां सिया गोयल की तरह ही एक महिला ने प्यार में अंधी होकर अपने ही माता-पिता और छोटी बहन की हत्या कर दी। महिला ने अपने प्रेमी संग मिलकर तीनों को चाकू गोदकर मार डाला। हत्या को लेकर अब कुछ सनसनीखेज खुलासे हुए हैं।

इससे पहले पुलिस ने आरोपी श्वेता को पुडुचेरी रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि उसका बॉयफ्रेंड केनेथ फरार है और तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक, श्वेता और उसका बॉयफ्रेंड केनेथ 'न्यू होराइजन कॉलेज' में बीटेक की पढ़ाई करते थे और क्लासमेट भी थे। इसके बाद दोनों एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगे और फिलहाल वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। दो महीने पहले ही दोनों ने बेंगलुरु में एक घर किराए पर लिया था और लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे।

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मां ने लगाई थी फटकार

जांच में यह बात सामने आई है कि श्वेता ने शुरुआत में अपने लिव-इन की बात माता-पिता से छिपाई थी, लेकिन जल्द ही उसका राज खुल गया। दरअसल श्वेता ने एक बैंक से करीब 30 लाख रुपये का लोन लिया था और उसकी EMI नहीं चुका पा रही थी। जब बैंक के नोटिस उसके पिता के मराठाहल्ली स्थित घर पहुंचे, तो परिवार को भनक लगी। इसके बाद रविवार को श्वेता की मां मुथुलक्ष्मी बेटी के साई ग्रीन अपार्टमेंट वाले फ्लैट पर पहुंचीं। वहां श्वेता को केनेथ के साथ लिव-इन में रहते देख वह बुरी तरह भड़क गईं। उन्होंने श्वेता को जमकर फटकार लगाई और केनेथ से तुरंत रिश्ता खत्म करने की नसीहत दी। मां की डांट से श्वेता और केनेथ इस कदर आगबबूला हो गए कि उन्होंने मर्डर करने का प्लान बना लिया।

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मर्डर कर हुए फरार

श्वेता और केनेथ ने मां मुथुलक्ष्मी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद श्वेता ने सोमवार रात को अपने पिता सोमासुंदर और छोटी बहन सुप्रिया को फोन किया। उसने उन्हें बहाने से अपने घर 'डिनर' पर बुलाया। जैसे ही पिता और बहन घर पहुंचे, दोनों आरोपियों ने उन पर भी चाकुओं से हमला कर दिया। सुप्रिया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद दोनों आरोपी बाइक पर सवार होकर सोमवार रात को ही मौके से फरार हो गए।

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श्वेता ने किया कबूल

अस्पताल में दम तोड़ने से पहले पिता सोमासुंदर ने पुलिस को अपना बयान दर्ज कराया था, जिसके आधार पर जांच शुरू हुई है। बिदरहल्ली के ईस्ट पॉइंट अस्पताल में हुए पोस्टमॉर्टम से खुलासा हुआ है कि तीनों मृतकों के शरीर पर चाकू के 30 से 40 गहरे घाव थे। पूछताछ के दौरान श्वेता ने अपना जुर्म कबूल लिया। श्वेता ने बताया, “मेरे माता-पिता मेरी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर रहे थे। मुझे अपनी जिंदगी जीने की बिल्कुल आजादी नहीं थी। इसी वजह से मैंने यह उनकी हत्या कर दी।”

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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