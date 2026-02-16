Hindustan Hindi News
मैटरनिटी फोटोशूट में बिजी थी मां, वाटर पूल में गिरने से बेटे की मौत

Feb 16, 2026 05:05 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
घटना के समय स्वाति फोटोशूट में व्यस्त थी, जबकि लक्ष्मी आसपास खेल रहा था। अचानक वह पूल में गिर गया, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों को इसकी सूचना तुरंत नहीं मिल सकी।

मैटरनिटी फोटोशूट में बिजी थी मां, वाटर पूल में गिरने से बेटे की मौत

बेंगलुरु में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां तीन साल के बच्चे की मौत वाटर पूल में गिरने से हो गई। मां की मैटरनिटी फोटोशूट में बिजी थी। बच्चे का नाम लक्ष्मी था, जो चरण और स्वाति का बेटा था। स्वाति 8 महीने की गर्भवती थी और वह अपने दूसरे बच्चे के आने की तैयारी में मैटरनिटी फोटोशूट करवा रही थी। यह घटना शनिवार को बेंगलुरु के गिद्दनहल्ली इलाके में एक प्राइवेट स्टूडियो में हुई, जहां फोटोशूट के लिए छोटा सा आर्टिफिशियल वाटर पूल बनाया गया था। बच्चा मां के साथ स्टूडियो में मौजूद था और खेलते-खेलते वह इस पूल में फिसलकर गिर गया।

घटना के समय स्वाति फोटोशूट में व्यस्त थी, जबकि लक्ष्मी आसपास खेल रहा था। अचानक वह पूल में गिर गया, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों को इसकी सूचना तुरंत नहीं मिल सकी।जब बच्चे को बाहर निकाला गया, तब तक वह बेहोश हो चुका था और डूबने के कारण उसकी सांसें रुक गई थीं। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमॉर्टम जांच के लिए शव को सरकारी अस्पताल भेजा गया। पुलिस के अनुसार, बच्चे के पिता चरण उस समय काम के सिलसिले में विदेश में थे और उन्हें सूचना मिलते ही वे बेंगलुरु लौट रहे हैं।

सुरक्षा के लिए उचित इंतजाम नहीं

यह हादसा एक छोटी सी लापरवाही का नतीजा माना जा रहा है। स्टूडियो में मौजूद पूल फोटोशूट के लिए सजावट के तौर पर बनाया गया था, लेकिन बच्चे की सुरक्षा के लिए उचित इंतजाम नहीं किए गए थे। पुलिस ने मामले में लापरवाही की जांच शुरू कर दी है और यह देखा जा रहा है कि फोटोशूट के दौरान पर्याप्त सावधानियां बरती गई थीं या नहीं। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि बच्चा मां की दोस्त की मैटरनिटी शूट के लिए भी साथ गया था, लेकिन मुख्य रूप से यह स्वाति की ही फोटोशूट से जुड़ा मामला है। इस घटना ने माता-पिता और स्टूडियो मालिकों के लिए बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सबक दिया है।

लापरवाही के चलते मौत का मामला

यह दर्दनाक घटना परिवार के लिए बेहद झटका लेकर आई है। एक तरफ स्वाति दूसरी संतान के स्वागत की खुशी में थीं, वहीं दूसरी तरफ उनके बड़े बेटे की अचानक मौत ने सब कुछ उजाड़ दिया। पुलिस जांच जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ऐसी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि बच्चों के साथ हर जगह सतर्क रहना कितना जरूरी है, खासकर ऐसी जगहों पर जहां पानी या खतरनाक चीजें मौजूद हों। लोगों ने परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताई है और उम्मीद है कि जांच से सच्चाई सामने आएगी।

Mother-Son Death
