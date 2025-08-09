Bengaluru thief wears cop uniform while in custody impress his wife constable suspended चोर ने हिरासत में पहन ली पुलिस की वर्दी, पत्नी को किया वीडियो कॉल; मामला सामने आते ही हड़कंप, India News in Hindi - Hindustan
चोर ने हिरासत में पहन ली पुलिस की वर्दी, पत्नी को किया वीडियो कॉल; मामला सामने आते ही हड़कंप

चोरी के कई मामले सामने आने पर सलीम के मोबाइल फोन के डेटा की भी जांच की गई। इस दौरान, इंदिरानगर पुलिस को व्हाट्सएप वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट मिला जिसमें वह पुलिस की वर्दी पहने हुए दिखाई दे रहा था।

बेंगलुरु पुलिस ने एक कॉन्स्टेबल को लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया है। दरअसल, चोरी के आरोप में हिरासत में लिए गए शख्स ने कॉन्स्टेबल की वर्दी पहन ली। इसके बाद उसने अपनी पत्नी को वीडियो कॉल किया और बातचीत की। आरोपी की पहचान सलीम शेख उर्फ बॉम्बे सलीम के रूप में हुई, जो एक आदतन अपराधी है। इसके खिलाफ 50 से अधिक चोरी के मामले दर्ज हैं। गोविंदपुरा पुलिस स्टेशन से जुड़े कांस्टेबल सोनारे एचआर को तब सस्पेंड कर दिया गया, जब जांच के दौरान सलीम का वर्दी पहने हुए स्क्रीनशॉट सामने आया।

रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना तब सामने आई जब इंदिरानगर पुलिस 23 जून को दर्ज चोरी के मामले की जांच कर रही थी। तकनीकी जांच के दौरान पाया गया कि सलीम उस क्षेत्र में सक्रिय था और एक बड़े गिरोह का हिस्सा था। सलीम का एड्रेस पुणे में मिला, जिसके बाद बेंगलुरु पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस को सूचना दी और उसे वापस लाने के लिए एक टीम भेजी गई। गिरफ्तारी के समय सलीम ने कीमती आभूषण, साड़ियां और दूसरे मूल्यवान सामान चुराए थे। जांच के दौरान यह सामने आया।

मोबाइल फोन के डेटा की हुई जांच

सलीम के मोबाइल फोन के डेटा की भी जांच की गई। इस दौरान, इंदिरानगर पुलिस को व्हाट्सएप वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट मिला जिसमें वह पुलिस की वर्दी पहने हुए दिखाई दे रहा था। आगे की जांच से पता चला कि सलीम को पहले गोविंदपुरा पुलिस ने एक अन्य चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। चोरी के सामान को बरामद करने के दौरान पुलिस उसे शहर से बाहर ले गई थी और होटल में ठहराया था। इसी दौरान यूनिफॉर्म वाली घटना हुई। पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया गया, 'सलीम ने कांस्टेबल सोनारे की वर्दी पहनकर अपनी पत्नी को वीडियो कॉल किया था। उस वक्त अधिकारियों ने उसे कमरे में बंद कर दिया था और खरीदारी के लिए बाहर चले गए थे।'

