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दरवाजा टूटा तो फंदे पर झूल रहा था पति, खौफनाक कदम उठाने पर मजबूर हुई पत्नी

Mar 31, 2026 01:36 pm ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, बेंगलुरु
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बेंगलुरु में तेलंगाना के एक टेक कपल की दर्दनाक आत्महत्या। पति का शव फंदे पर लटकता देख, IBM में काम करने वाली पत्नी ने 17वीं मंजिल से छलांग लगा दी। पढ़ें पूरी खबर।

दरवाजा टूटा तो फंदे पर झूल रहा था पति, खौफनाक कदम उठाने पर मजबूर हुई पत्नी

बेंगलुरु में रहने वाले तेलंगाना के एक युवा आईटी (IT) पेशेवर जोड़े ने एक के बाद एक अपनी जान देकर एक खौफनाक कदम उठाया है। एक ही दिन में चंद मिनटों के अंतराल पर हुई पति-पत्नी की मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। सोमवार को भानु चंदर रेड्डी कुंटा ने अपने अपार्टमेंट के एक कमरे में खुद को बंद कर लिया।

उनकी पत्नी बीबी शाजिया सिराज ने जब कमरे का दरवाजा अंदर से बंद पाया, तो उन्होंने उसे बार-बार खटखटाया। जब अंदर से भानु ने कोई जवाब नहीं दिया, तो शाजिया घबरा गईं। उन्होंने तुरंत बिल्डिंग के सुरक्षाकर्मियों (सिक्योरिटी गार्ड्स) और अपने पड़ोसियों को इसकी सूचना दी।

पड़ोसियों और सुरक्षाकर्मियों ने जब किसी तरह जबरन कमरे का दरवाजा तोड़ा, तो अंदर का नजारा देखकर सब सन्न रह गए। कमरे के अंदर भानु फंदे से लटके हुए थे और उनकी मौत हो चुकी थी।

अपने पति की इस तरह अचानक मौत के सदमे को शाजिया बर्दाश्त नहीं कर पाईं। भानु का शव मिलने के कुछ ही मिनटों बाद, बेतहाशा तनाव और दुख में आकर शाजिया ने उसी आवासीय परिसर (रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स) की 17वीं मंजिल से नीचे छलांग लगा दी, जिससे उनकी भी दर्दनाक मौत हो गई।

32 वर्षीय भानु चंदर रेड्डी कुंटा तेलंगाना के सिद्दीपेट के रहने वाले थे। भानु पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। भानु की 31 वर्षीय बीबी शाजिया सिराज भी एक टेक प्रोफेशनल थीं और एक जानी-मानी मल्टीनेशनल टेक कंपनी 'आईबीएम' (IBM) में काम करती थीं।

पुलिस की जांच

तेलंगाना में रहने वाले दंपति के परिवार वालों को जब इस घटना की सूचना मिली, तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर अप्राकृतिक मौत की दो अलग-अलग रिपोर्ट (FIR) दर्ज कर ली हैं। पुलिस और जांचकर्ता इस दोहरी आत्महत्या के पीछे के कारणों की गहराई से जांच कर रहे हैं।

अधिकारी मुख्य रूप से इन पहलुओं को खंगाल रहे हैं। क्या दोनों में से किसी को कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या थी? क्या पति-पत्नी के आपसी रिश्तों में कोई तनाव या अनबन चल रही थी? क्या वे किसी गहरे मानसिक या भावनात्मक तनाव से गुजर रहे थे? पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मौत के सटीक कारणों की आधिकारिक पुष्टि के लिए फिलहाल दोनों के शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

Amit Kumar

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