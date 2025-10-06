फर्जी रोमांस में सड़क पर आ गईं, कैसे बेंगलुरु की महिला ने साथी की चाह में करोड़ों गंवा दिए

आहान कुमार नाम की प्रोफाइल ने शिक्षिका को कंपनी की आईडी भी भेजी थी, लेकिन उसपर फोटो नहीं था। कुछ दिनों की बात में ही दोनों दोस्त हो गए और कुमार ने शिक्षिका से शादी का वादा कर दिया था। वह उन्हें अपनी पत्नी भी बताने लगा था।

पति की मौत के बाद साथी की चाह ने एक महिला को करोड़ों की चपत लगवा दी। मामला कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का है, जहां एक अधेड़ महिला ऑनलाइन जालसाज के चंगुल में फंस गई और झूठे रोमांस ने उन्हें सड़क पर ला दिया। फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और गंवाया हुआ रुपया वापस हासिल करने की कोशिशें जारी हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, 59 साल की स्कूल टीचर के पति का निधन हो चुका था। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि इसके बाद दोबारा शादी करने का फैसला किया, क्योंकि उनका बेटा अलग रहता है। साल 2019 में मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अकाउंट बनाया। दिसंबर 2019 में अहान कुमार नाम की प्रोफाइल ने उनसे संपर्क किया और बातचीत होने लगी।

कुमार ने खुद को भारतीय मूल का बताया, जो अमेरिका के अटलांटा में रहता है। उसने दावा किया था कि वह इजरायल की एक तेल कंपनी में ड्रिलिंग इंजीनियर है और ब्लैक सी में तैनात है। खास बात है कि प्रोफाइल ने शिक्षिका को कंपनी की आईडी भी भेजी थी, लेकिन उसपर फोटो नहीं था। कुछ दिनों की बात में ही दोनों दोस्त हो गए और कुमार ने शिक्षिका से शादी का वादा कर दिया था। वह उन्हें अपनी पत्नी भी बताने लगा था।

वह उन्हें फोन करता और भारत आकर शादी करने का वादा करता। जनवरी 2020 में कुमार ने महिला से आर्थिक मदद मांगी और यह तक कह दिया कि उसके पास खाना खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। रिपोर्ट के अनुसार, उसने कहा था कि प्रोजेक्ट पूरा होने पर उसे भुगतान किया जाएगा। बातचीत के दौरान भरोसा करने लगी शिक्षिका ने मदद के लिए तैयार हो गई। इसके बाद माधवी नाम की महिला के खाते में पैसे डलवाए गए।

वॉट्सऐप पर कॉल के जरिए वह बार-बार परेशानी बताकर महिला से पैसे ऐंठता रहा। महिला ने पुलिस को बताया, 'मैं उसपर पूरा भरोसा कर रही थी। मैंने उसकी मांगें मान ली और जितना पैसा दे सकती थी दे दिया।' कुल मिलाकर महिला ने उसे दो बैंक खातों के जरिए 2.3 करोड़ रुपये दिए। बाद में जब उन्हें शक हुआ, तो उन्होंने कुमार नाम के शख्स से पैसे वापस मांगे। बीते साल नवंबर में उसने 3.5 लाख रुपये और मांगे।