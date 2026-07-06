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शर्मनाक: बेंगलुरु में स्टंटबाजों ने एम्बुलेंस का रास्ता रोका, सायरन बजता रहा और व्हीली मारते रहे हुड़दंगी

Shubham Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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यह पूरी घटना शनिवार तड़के करीब 2:30 से 3:00 बजे के बीच की बताई जा रही है। गोरागुंटेपाल्या से यशवंतपुर रेलवे स्टेशन के बाहरी इलाके तक 5 से 6 बाइकों पर सवार युवकों ने जमकर उत्पात मचाया।

बेंगलुरु की सड़कों पर रील बनाने और स्टंट करने का एक ऐसा शर्मनाक वीडियो सामने आया है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। शनिवार तड़के कुछ मनचले युवकों ने न सिर्फ व्यस्त सड़क पर जानलेवा स्टंट किए, बल्कि एक गंभीर मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस का रास्ता भी रोक दिया। ड्राइवर लगातार सायरन और हॉर्न बजाता रहा, लेकिन इन स्टंटबाजों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा है।

यह पूरी घटना शनिवार तड़के करीब 2:30 से 3:00 बजे के बीच की बताई जा रही है। गोरागुंटेपाल्या से यशवंतपुर रेलवे स्टेशन के बाहरी इलाके तक 5 से 6 बाइकों पर सवार युवकों ने जमकर उत्पात मचाया।

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उसी वक्त वहां से एक एम्बुलेंस गुजर रही थी, जिसमें एक मरीज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था और उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। एम्बुलेंस का सायरन पूरी ताकत से बज रहा था, लेकिन आगे चल रहे हुड़दंगियों ने उसे साइड देने के बजाय पूरी सड़क घेर ली और एम्बुलेंस के ठीक आगे बाइक के अगले पहिए को हवा में उठाकर 'व्हीली' मारने लगे।

खुद ही रिकॉर्ड कर रहे थे वीडियो, ड्राइवर ने खोल दी पोल

हैरानी की बात यह है कि ये युवक एम्बुलेंस के आगे स्टंट करते हुए खुद भी मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। इस बीच, एम्बुलेंस के ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई और अपनी गाड़ी के अंदर से इस पूरी करतूत को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया।

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किसी भी बाइक सवार या पीछे बैठे शख्स ने हेलमेट नहीं पहना था।

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वीडियो में एक तरफ जहां बाहर युवक लापरवाही की हदें पार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एम्बुलेंस के अंदर बेबस मरीज लेटा हुआ दिखाई दे रहा है।

सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा, पुलिस एक्शन की तैयारी में

एम्बुलेंस ड्राइवर की तरफ बनाया गया यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। यूजर्स ने इसे सीधे-सीधे हत्या के प्रयास जैसा मामला बताते हुए इन रीलबाजों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि इमरजेंसी सेवाओं को रोकना और इस तरह मासूमों की जान जोखिम में डालना बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।

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स्थानीय पुलिस ने मामले का संज्ञान ले लिया है। अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो और एम्बुलेंस ड्राइवर के फोन फुटेज की जांच की जा रही है। बाइकों के नंबर और चेहरों की पहचान कर आरोपियों को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।

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Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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