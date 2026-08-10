कुछ महीनों में होनी थी शादी, अकेले ट्रेक पर निकला सॉफ्टवेयर इंजीनियर अब लापता

पुलिस जांच में अद्वैत के गायब होने की कड़ियों को इस तरह जोड़ा गया है। अद्वैत ने अपनी मंगेतर को ट्रेकिंग पर जाने की जानकारी दी और एक रेंटेड मोटरसाइकिल से शिवगंगे पहुंचे।

बेंगलुरु के बाहरी इलाके में स्थित शिवगंगे पहाड़ी पर अकेले ट्रेकिंग के लिए गए 31 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अद्वैत उपाध्याय संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। पुलिस, NDRF, SDRF और वन विभाग के लगभग 100 जवानों का संयुक्त दस्ता चट्टानी रास्तों और घने जंगलों में उनकी तलाश में जुटा है। मूल रूप से इंदौर (मध्य प्रदेश) के रहने वाले अद्वैत बेंगलुरु के कडुगोडी इलाके में रहते हैं और व्हाइटफील्ड स्थित एक फाइनेंस फर्म में कार्यरत हैं।

CCTV में दिखे आखिरी पल, पहाड़ के नीचे मिली बाइक पुलिस जांच में अद्वैत के गायब होने की कड़ियों को इस तरह जोड़ा गया है। अद्वैत ने अपनी मंगेतर को ट्रेकिंग पर जाने की जानकारी दी और एक रेंटेड मोटरसाइकिल से शिवगंगे पहुंचे।

तलहटी में लगे सीसीटीवी कैमरों में अद्वैत शुक्रवार सुबह करीब 7:30 बजे पहाड़ी पर चढ़ते दिखे। उन्हें दोपहर तक वापस लौटना था।

अद्वैत का संपर्क न हो पाने पर उनकी मंगेतर ने कडुगोडी थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को उनकी बाइक शिवगंगे की तलहटी में ही खड़ी मिली, जिससे स्पष्ट हुआ कि वे गाड़ी छोड़कर ऊपर पहाड़ी की तरफ ही गए थे।

'शांताला ड्रॉप' के पास ड्रोन कैमरे में दिखी संदिग्ध चीज खोज अभियान का मुख्य केंद्र शिवगंगे की सबसे खतरनाक और खड़ी चट्टान 'शांताला ड्रॉप' बनी हुई है।

हाई क्वालिटी वाले ड्रोन से ली गई तस्वीरों में शांताला ड्रॉप के नीचे घनी झाड़ियों और दुर्गम खड्ड में मानव शरीर जैसी कोई चीज दिखाई दी है। हालांकि, इलाका अत्यधिक खतरनाक और दुर्गम होने के कारण बचाव दल अभी तक उस स्थान तक नहीं पहुंच पाया है। यह स्पष्ट होना बाकी है कि ड्रोन में दिखाई दी वस्तु अद्वैत की ही है या कुछ और।

पुलिस सुसाइड एंगल से भी कर रही जांच जांचकर्ताओं को अद्वैत के घर से मिले लैपटॉप की ब्राउजिंग हिस्ट्री खंगालने पर कुछ चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं।

अद्वैत की ब्राउजिंग हिस्ट्री में शिवगंगे पहाड़ी, शांताला ड्रॉप और 'बेंगलुरु के आसपास सुसाइड स्पॉट्स' जैसी खोज दर्ज थी।

एक करीबी दोस्त ने पुलिस को बताया कि अद्वैत पिछले कुछ दिनों से थोड़े परेशान थे और उनका व्यवहार असामान्य लग रहा था।