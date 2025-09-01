घर लौटकर चप्पल पहनी… अंदर छिपा था जहरीला सांप, बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की दर्दनाक मौत

बेंगलुरु में एक इंजीनियर की दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक उसकी मौत सांप काटने की वजह हुआ, जो शख्स के चप्पल में छिपा हुआ था। शख्स ने घंटे भर में ही दम तोड़ दिया।

बेंगलुरु से सांप काटने से मौत का एक खौफनाक मामला सामने आया है। यहां के एक 41 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत एक जहरीले सांप के काटने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सांप शख्स के क्रॉक्स में छिपा हुआ था। जैसे ही शख्स ने चप्पल पहनने की कोशिश की, सांप ने उस पर हमला कर दिया। घंटे भर बाद ही उसकी मौत हो गई।

मृतक की पहचान मंजू प्रकाश के रूप में हुई है। मंजू प्रकाश TCS में काम करते थे और बेंगलुरु के रंगनाथ लेआउट का रहने वाले थे। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक प्रकाश ने अपनी क्रॉक्स चप्पल घर के मेन गेट के बाहर छोड़ दी थी। कुछ देर बाद वह पास की एक दुकान से जूस खरीद कर लौटे और अपनी चप्पल पहनने की कोशिश की। हालांकि जैसे ही उन्होंने उस पर अपने पैर रखे, अंदर छिपे सांप ने उन्हें डस लिया।

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रकाश के साथ पहले भी एक दुर्घटना हुई थी जिसकी वजह से उन्हें पैरों में दर्द का एहसास नहीं होता था। इस वजह से उन्हें सांप के काटने का एहसास नहीं हुआ। बाद में जब उन्होंने चप्पल उतारी तब परिवार के एक सदस्य को चप्पल के अंदर सांप दिखाई दिया।