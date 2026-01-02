Hindustan Hindi News
बेंगलुरु में अवैध रॉक ब्लास्टिंग से चार तेंदुओं की मौत के बाद हड़कंप, जांच के आदेश

संक्षेप:

बेंगलुरु के पास एक मादा तेंदुआ और उसके अजन्मे शावक मृत पाए गए हैं जिसके बाद सरकार हरकत में आ गई है।

Jan 02, 2026 07:49 am IST
बेंगलुरु में हाईवे पर चार तेंदुओं की मौत के बाद सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक मादा तेंदुआ और उसके तीन अजन्मे शावकों की बसवनतारा जंगल इलाके में मौत की वजह, इलाके में हो रही अवैध रॉक ब्लास्टिंग थी। कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने गुरुवार को इस मामले में व्यापक जांच के आदेश दिए हैं।

इससे पहले बेंगलुरु सिटी डिवीजन के कग्गलीपुरा रेंज में फॉरेस्ट ऑफिसर्स को रूटीन गश्त के दौरान एक तेंदुए का शव मिला। वहीं बाद में पता चला कि मादा तेंदुआ के गर्भ में तीन अन्य शावक भी थे। इसके बाद आस-पास के खदानों से यहां रहने वाले जानवरों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

महाराष्ट्र के वन मंत्री खंड्रे ने मामले पर संज्ञान लेते हुए एक बयान में कहा, "कग्गलीपुरा रेंज के बसवनतारा जंगल इलाके में गश्त के दौरान, 27 दिसंबर, 2025 को सर्वे नंबर: 51 में एक तेंदुए का शव मिला। शुरुआती जांच में पता चला कि 3-4 साल की मादा तेंदुए की मौत दो से तीन दिन पहले हुई थी। पोस्टमॉर्टम जांच में उसके पेट में तीन शावक भी मिले।" उन्होंने कहा कि शुरुआती नतीजों से पता चला है कि तेंदुए की मौत पास की खदान में किए गए भारी रॉक ब्लास्टिंग के असर से हुई होगी। मंत्री ने कहा, "यह अनुमान लगाया जा रहा है कि तेंदुए की मौत पास की खदान से बड़े पत्थरों की ब्लास्टिंग के कारण हुई और इस संबंध में एक FIR दर्ज की गई है।

