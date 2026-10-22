काम की बात: बेंगलुरु-मुंबई के यात्रियों के लिए खुशखबरी! अगले महीने चलेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जानें रूट
बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन नवंबर में शुरू हो सकती है। 20 घंटे से कम में सफर पूरा होने की उम्मीद है। जानें ट्रेन का संभावित रूट, कलबुर्गी, सोलापुर, पुणे और कल्याण में स्टॉपेज, 16 कोच की व्यवस्था, 823 यात्रियों की क्षमता और मिलने वाली खास सुविधाएं।
बेंगलुरु से मुंबई जाने वाले रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। बेंगलुरु से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) तक चलने वाली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस की शुरुआत नवंबर में होने की संभावना है। यह देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन होगी। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। खास बात यह है कि नई ट्रेन से दोनों शहरों के बीच सफर का समय घटकर 20 घंटे से भी कम होने की उम्मीद है। फिलहाल इस दूरी को तय करने में ट्रेनों को करीब 22 से 24 घंटे से ज्यादा का समय लगता है।
बेंगलुरु से शुरू होगा ट्रेन का पहला सफर
रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, बेंगलुरु और मुंबई के बीच चलने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन अगले महीने होने की संभावना है। ट्रेन अपनी पहली यात्रा बेंगलुरु से शुरू करेगी।
इससे पहले मई में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु और मुंबई को जोड़ने वाली नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करने की घोषणा की थी। इस सेवा से दोनों शहरों के बीच रेल कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है।
किन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन?
बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस कलबुर्गी के रास्ते चलेगी। यात्रा के दौरान इसके प्रमुख स्टेशनों पर रुकने की योजना है। इनमें शामिल हैं:
- कलबुर्गी
- सोलापुर
- पुणे
- कल्याण
- छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT), मुंबई
ट्रेन में होंगे 16 कोच, 823 यात्री कर सकेंगे सफर
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लंबी दूरी की यात्रा को अधिक आरामदायक बनाने के लिहाज से तैयार किया गया है। इसमें कुल 16 कोच होंगे। कोच और यात्रियों की क्षमता का ब्योरा इस प्रकार है:
- थर्ड एसी (3 टियर): 11 कोच, 611 यात्रियों की क्षमता
- सेकंड एसी (2 टियर): 4 कोच, 188 यात्रियों की क्षमता
- फर्स्ट एसी: 1 कोच, 24 यात्रियों की क्षमता
इस तरह ट्रेन में कुल 823 यात्रियों के सफर करने की व्यवस्था होगी।
ट्रेन में मिलेंगी ये खास सुविधाएं
नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई विशेषताएं दी गई हैं।
- 180 किमी प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड: ट्रेन सेमी हाई-स्पीड श्रेणी की होगी और इसकी डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक है।
- आरामदायक बर्थ: बर्थ को बेहतर कुशनिंग के साथ एर्गोनॉमिक तरीके से डिजाइन किया गया है।
- ऑटोमैटिक दरवाजे: यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए वेस्टिब्यूल के साथ स्वचालित दरवाजे दिए गए हैं।
- बेहतर सफर का अनुभव: बेहतर सस्पेंशन और शोर कम करने की व्यवस्था से यात्रा के दौरान आराम बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
- सुरक्षा के इंतजाम: ट्रेन में कवच सुरक्षा प्रणाली और इमरजेंसी टॉक-बैक सिस्टम होगा।
- साफ-सफाई पर ध्यान: स्वच्छता बनाए रखने के लिए डिसइंफेक्टेंट तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
- आधुनिक ड्राइवर कैब: ड्राइवर केबिन में आधुनिक कंट्रोल और सुरक्षा प्रणालियां होंगी।
देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन होगी
देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जनवरी 2026 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हावड़ा और कामाख्या (गुवाहाटी) के बीच चलने वाली इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। इस सेवा से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय छह घंटे तक कम हुआ है।
अब बेंगलुरु और मुंबई के बीच प्रस्तावित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से भी यात्रा का समय घटने और रेल कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। हालांकि, इस ट्रेन की शुरुआत फिलहाल नवंबर में होने की संभावना जताई गई है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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