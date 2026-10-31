एक और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू, टिकटों के लिए मची होड़; बुकिंग खुलते ही वेटिंग लिस्ट
बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की टिकट बुकिंग शुरू होते ही यात्रियों में होड़ मच गई। शुरुआती दिनों की सीटें फुल और टिकट वेटिंग लिस्ट में पहुंच गईं। जानें ट्रेन का किराया, रूट, स्टॉपेज, टाइमिंग और किन तारीखों में कितनी वेटिंग है।
बेंगलुरु से मुंबई के बीच शुरू होने जा रही वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस को लेकर यात्रियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ट्रेन की टिकट बुकिंग शुरू होने के कुछ ही घंटों के भीतर शुरुआती दिनों की सीटें भर गईं और अलग-अलग श्रेणियों में टिकट वेटिंग लिस्ट में पहुंच गए। इस ट्रेन को एक नवंबर 2026 को हरी झंडी दिखाई जाएगी।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रविवार को इस सेमी हाईस्पीड ट्रेन को रवाना करेंगे। ट्रेन का संचालन और रखरखाव दक्षिण पश्चिम रेलवे (एसडब्ल्यूआर) जोन की ओर से किया जाएगा।
बुकिंग शुरू होते ही भर गईं सीटें
बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस की टिकट बुकिंग 31 अक्टूबर को सुबह आठ बजे शुरू हुई थी। लेकिन बुकिंग खुलने के कुछ ही घंटों के भीतर शुरुआती दिनों की सीटें भर गईं। अब यात्रियों को थर्ड एसी, सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी में वेटिंग टिकट मिल रहे हैं।
आईआरसीटीसी के बुकिंग पोर्टल के मुताबिक, ट्रेन नंबर 27652 (एसएमवीटी बेंगलुरु-सीएसएमटी मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस) में पहले दिन के लिए सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी की सभी सीटें बुक हो चुकी हैं। 31 अक्टूबर को दोपहर 1:49 बजे तक की स्थिति के मुताबिक, इन दोनों श्रेणियों में वेटिंग लिस्ट 100 के करीब थी। आने वाले दिनों में भी टिकटों की मांग काफी अधिक बनी हुई है।
किस तारीख को कितनी वेटिंग लिस्ट?
आईआरसीटीसी पर उपलब्ध बुकिंग स्थिति के मुताबिक:
- 4 नवंबर: सेकेंड एसी में वेटिंग 5 और फर्स्ट एसी में 6 है।
- 5 नवंबर: थर्ड एसी में वेटिंग 52 और सेकेंड एसी में 37 है। फर्स्ट एसी में REGRET दिख रहा है।
- 6 नवंबर: थर्ड एसी में वेटिंग 101 और सेकेंड एसी में 60 है। फर्स्ट एसी में REGRET है।
- 7 नवंबर: थर्ड एसी में वेटिंग 44, सेकेंड एसी में 16 और फर्स्ट एसी में 7 है।
कितना होगा टिकट का किराया?
बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस में कुल 16 कोच होंगे। यात्रियों के लिए तीन श्रेणियां उपलब्ध होंगी। बेंगलुरु से मुंबई तक का किराया इस प्रकार है:
- थर्ड एसी: 2,810 रुपये
- सेकेंड एसी: 3,630 रुपये
- फर्स्ट एसी: 4,450 रुपये
रास्ते में इन आठ स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन
बेंगलुरु से मुंबई के बीच सफर के दौरान ट्रेन आठ स्टेशनों पर ठहरेगी। इनमें शामिल हैं:
1. अनंतपुर
2. गुंतकल
3. रायचूर
4. यादगीर
5. कलबुर्गी
6. सोलापुर
7. पुणे
8. कल्याण
इस रूट पर कुल दो वंदे भारत स्लीपर ट्रेनसेट तैनात किए जाएंगे।
ट्रेन की टाइमिंग और संचालन के दिन
ट्रेन नंबर 27652 बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस एसएमवीटी बेंगलुरु स्टेशन से शाम 7:45 बजे रवाना होगी। यह अगले दिन सुबह 11:55 बजे मुंबई के सीएसएमटी स्टेशन पहुंचेगी। यह ट्रेन सप्ताह में छह दिन चलेगी। सोमवार को इसका संचालन नहीं होगा।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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