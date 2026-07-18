प्यार, शक और मर्डर: 16 साल के लड़के ने लिव-इन गर्लफ्रेंड को देसी कट्टे से भूना; चाचा संग दफनाई लाश
बेंगलुरु में 16 साल के नाबालिग ने सोशल मीडिया चैटिंग के विवाद में अपनी लिव-इन गर्लफ्रेंड की गोली मारकर हत्या कर दी और भाई-चाचा की मदद से शव दफना दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
बेंगलुरु साउथ जिले से एक बेहद चौंकाने वाला और सनसनीखेज आपराधिक मामला सामने आया है। यहां एक 16 साल के नाबालिग लड़के ने अपनी लिव-इन पार्टनर (गर्लफ्रेंड) की गोली मारकर हत्या कर दी। खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद, हत्या को छिपाने के लिए उसने अपने परिवार की मदद से शव को दफना दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी नाबालिग के साथ-साथ उसके भाई और चाचा को गिरफ्तार कर लिया है।
दूसरे लड़के से चैटिंग पर हुआ था विवाद
पुलिस के अनुसार, यह वारदात 10 जुलाई को कोडीहल्ली थाना क्षेत्र के केम्पलानाथ गांव में हुई। आरोपी लड़के ने अपनी 16 वर्षीय गर्लफ्रेंड को सोशल मीडिया पर किसी दूसरे लड़के के साथ मैसेज पर बात करते हुए देख लिया था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हुई और नाबालिग ने लड़की के साथ मारपीट की। गुस्से में आकर उसने घर में रखा एक पुराना देसी कट्टा (हथियार) निकाला और अपनी गर्लफ्रेंड पर फायरिंग कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। लड़की किसी दूसरे गांव की रहने वाली थी।
हत्या को छिपाने के लिए रची साजिश
द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले के जांच अधिकारी ने बताया कि हत्या के बाद घबराए नाबालिग ने अपने भाई और चाचा को इसकी जानकारी दी। इसके बाद, तीनों ने मिलकर लड़की के शव को दफना दिया ताकि पुलिस और लोगों की नजरों से इस खौफनाक जुर्म को छिपाया जा सके। हालांकि, इस वारदात का राज तब खुला जब आरोपी के चाचा ने अपने एक दोस्त को घटना के बारे में बता दिया। वहां से यह बात फैलते हुए इलाके में अफवाह बन गई।
ऐसे खुला मर्डर का राज
जब लड़की के माता-पिता तक यह अफवाह पहुंची, तो उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने हरकत में आते ही आरोपी लड़के से पूछताछ की, जिसमें हत्या की खौफनाक सच्चाई सामने आ गई। पुलिस का कहना है कि शव को अभी कब्र से निकाला जाना बाकी है, जिसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। वारदात में इस्तेमाल किया गया देसी कट्टा पुलिस ने जब्त कर लिया है, जो कथित तौर पर लड़के के दादा का था और परिवार ने इसे सालों से अवैध रूप से रखा हुआ था।
दो महीने पहले हुई थी दोस्ती, एक महीने से थे लिव-इन में
पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों नाबालिगों की दोस्ती करीब दो महीने पहले सोशल मीडिया के जरिए ही हुई थी। पिछले एक महीने से लड़की आरोपी लड़के के साथ लिव-इन में रह रही थी। लड़की ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और अपने माता-पिता से झूठ कहा था कि वह अपनी एक 'सहेली' के साथ रह रही है, इसलिए परिवार ने भी उस पर ज्यादा सवाल नहीं किए। वहीं, लड़के के परिवार को भी पता था कि लड़की उसके साथ रह रही है, लेकिन उन्होंने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। फिलहाल कोडीहल्ली पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस दोनों परिवारों के बयान दर्ज कर चुकी है, लेकिन मामले में अभी भी कई कड़ियां जुड़नी बाकी हैं। जांच जारी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इस पूरे प्रकरण में और भी लोगों की लापरवाही शामिल थी।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें