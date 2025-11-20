Hindustan Hindi News
बेंगलुरु में देशी Money Heist! RBI अधिकारी बनकर ATM कैश वैन रोकी, फिर 7 करोड़ रुपए लेकर फरार

Thu, 20 Nov 2025 03:41 AM
देश के प्रमुख IT हब, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से बुधवार को एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां कुछ अज्ञात लोगों ने खुद को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का अधिकारी बताकर एटीएम नकदी वैन को रोका और करीब 7 करोड़ रुपये लेकर फरार हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी है। ऐसा माना जा रहा है कि यह शहर में संभवत: इस तरह की पहली घटना है।

जानकारी के मुताबिक जे.पी. नगर में स्थित बैंक शाखा से नकदी लेकर जा रही वैन से लूटपाट अशोक स्तंभ के पास हुई। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि भारत सरकार की स्टिकर लगी एक कार में सवार होकर कुछ लोग आए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने की बात कहते हुए बड़ी मात्रा में कैश ले जा रहे वाहन को रोक लिया।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसके बाद संदिग्धों ने नकदी लेकर वैन के कर्मचारियों को जबरन अपनी कार में बिठा लिया। अधिकारी ने बताया कि वे कथित तौर पर डेयरी सर्कल की ओर गए, जहां उन्होंने कर्मचारियों को उतार दिया और लगभग 7 करोड़ रुपये नकदी लेकर फरार हो गए। अधिकारी ने बताया कि वाहन के मार्ग पता लगाने और इसमें शामिल लोगों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

पुलिस ने बताया कि घटना के संबंध में सीएमएस इनो सिस्टम लिमिटेड के शाखा प्रबंधक की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। अधिकारियों ने यह आश्वासन भी दिया कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा।

