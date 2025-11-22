छोटा भाई चोर था, माता-पिता को भी मारता; बड़े ने दोस्तों के साथ मिलकर कर दी हत्या

संक्षेप: 24 वर्षीय धनराज अपने माता-पिता के साथ कलबुर्गी में रहता था। वह चोरी, शराबखोरी और झगड़ों में शामिल रहता था। वह अक्सर अपने माता-पिता पर हाथ उठाता और जब बड़ा भाई टोकता तो उस पर भी हमला कर देता था।

बेंगलुरु में 24 वर्षीय युवक की उसके बड़े भाई और दो दोस्तों ने मिलकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को एक झील में फेंक दिया गया। मृतक का नाम धनराज था। वह हिंसक स्वभाव का था और कई आपराधिक मामलों में शामिल था। उसका बड़ा भाई शिवराज 28 साल का है। वह उसकी हरकतों से तंग आ चुका था और अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। शिवराज कैब ड्राइवर है और इसी से अपनी आजीविका चलाता है। पुलिस के अनुसार, उसने अपने दोस्तों संदीप और प्रशांत के साथ मिलकर धनराज के मर्डर का प्लान बनाया।

धनराज अपने माता-पिता के साथ कलबुर्गी में रहता था। वह चोरी, शराबखोरी और झगड़ों में शामिल रहता था। वह अक्सर अपने माता-पिता पर हाथ उठाता और जब बड़ा भाई टोकता तो उस पर भी हमला कर देता था। पड़ोसियों की भी धनराज से लगातार शिकायतें रहती थीं। वह मोबाइल फोन और पशुओं की चोरी भी करता था। घर में लगातार उत्पीड़न से तंग आकर शिवराज ने अपने भाई को खत्म करने का फैसला किया।

नौकरी दिलाने के बहाने बेंगलुरु बुलाया रिपोर्ट के मुताबिक, 2 नवंबर को शिवराज ने धनराज को नौकरी दिलाने के बहाने बेंगलुरु बुलाया। तीनों आरोपी उसे बन्नेरघट्टा-नाइस रोड से कार में लेकर आए। धनराज आगे की सीट पर बैठा था और मोबाइल में व्यस्त था। तभी पीछे बैठे संदीप और प्रशांत ने उसे पकड़ लिया और शिवराज ने तलवार से उसकी गर्दन पर वार करके हत्या कर दी। इसके बाद शव को बन्नेरघट्टा-कग्गलिपुरा रोड किनारे फेंक दिया गया। कार का फ्लोर मैट और हत्या में इस्तेमाल तलवार को इलेक्ट्रॉनिक सिटी-नाइस रोड के पास फेंक दिया गया।