लड़की को किसी और के साथ देख जलता था शख्स, कर दी हत्या; फिर मंदिर में चढ़ा दिए अपने बाल
बेंगलुरु के थम्मेनाहल्ली इलाके में रविवार को हुई बीबीएम छात्रा की हत्या ने सनसनी फैला दी है। पुलिस के अनुसार, आरोपी युवक को युवती की किसी अन्य पुरुष मित्र से दोस्ती इतनी खल रही थी कि उसने उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने अपना सिर मुंडवाया और मंदिर में बाल चढ़ा दिए।
छात्रा देवीश्री की हत्या के मामले में मदनायकनहल्ली पुलिस ने मुख्य आरोपी 21 वर्षीय प्रेम वर्धन को तिरुपति से गिरफ्तार कर लिया है। देवीश्री अनमय्या जिले (आंध्र प्रदेश) की रहने वाली थी और बेंगलुरु में पढ़ाई कर रही थी।
किराए के कमरे में हत्या, फिर फरार
पुलिस के अनुसार, हत्या देवीश्री की दोस्त के किराए के कमरे में हुई। बताया जा रहा है कि किसी बात पर बहस बढ़ने के बाद प्रेम वर्धन ने देवीश्री पर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद वह तुरंत कमरे से निकलकर फरार हो गया। उसने पहले मेट्रो से मैजेस्टिक स्टेशन तक यात्रा की और वहां से तिरुपति जाने वाली बस में सवार हो गया।
मोबाइल सिग्नल और सीसीटीवी फुटेज ने खोला मामला
देवीश्री के दोस्तों और पड़ोसियों के बयान के आधार पर पुलिस ने शुरुआत से ही प्रेम वर्धन को मुख्य संदिग्ध माना। हालांकि उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर रखा था, लेकिन बीच-बीच में मिलने वाले सिग्नल, लोकेशन अपडेट और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी गतिविधियों को ट्रैक किया गया।
तिरुपति में भेष बदलने की कोशिश भी नाकाम
मुख्य पुलिस निरीक्षक मुरलीधर के नेतृत्व में एक टीम ने तिरुपति पुलिस के साथ समन्वय कर प्रेम वर्धन की तलाश शुरू की। इस दौरान वह अपना हुलिया बदलने के लिए मंदिर में मुंडन करवाकर बाल चढ़ाने गया था। लेकिन उसके मोबाइल टावर सिग्नल ने उसकी सही लोकेशन पुलिस को बता दी आखिरकार, तिरुपति में उसे धर दबोचा गया।
जलन बना हत्या का कारण
पूछताछ में प्रेम वर्धन ने स्वीकार किया कि देवीश्री की किसी अन्य युवक से दोस्ती को लेकर वह जलन और गुस्से में था। इसी के चलते उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर बेंगलुरु लाया है और आगे की जांच जारी है।