लड़की को किसी और के साथ देख जलता था शख्स, कर दी हत्या; फिर मंदिर में चढ़ा दिए अपने बाल

संक्षेप:

मुख्य पुलिस निरीक्षक मुरलीधर के नेतृत्व में एक टीम ने तिरुपति पुलिस के साथ समन्वय कर प्रेम वर्धन की तलाश शुरू की। इस दौरान वह अपना हुलिया बदलने के लिए मंदिर में मुंडन करवाकर बाल चढ़ाने गया था।

Wed, 26 Nov 2025 12:57 PMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, बेेंगलुरु
बेंगलुरु के थम्मेनाहल्ली इलाके में रविवार को हुई बीबीएम छात्रा की हत्या ने सनसनी फैला दी है। पुलिस के अनुसार, आरोपी युवक को युवती की किसी अन्य पुरुष मित्र से दोस्ती इतनी खल रही थी कि उसने उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने अपना सिर मुंडवाया और मंदिर में बाल चढ़ा दिए।

छात्रा देवीश्री की हत्या के मामले में मदनायकनहल्ली पुलिस ने मुख्य आरोपी 21 वर्षीय प्रेम वर्धन को तिरुपति से गिरफ्तार कर लिया है। देवीश्री अनमय्या जिले (आंध्र प्रदेश) की रहने वाली थी और बेंगलुरु में पढ़ाई कर रही थी।

किराए के कमरे में हत्या, फिर फरार

पुलिस के अनुसार, हत्या देवीश्री की दोस्त के किराए के कमरे में हुई। बताया जा रहा है कि किसी बात पर बहस बढ़ने के बाद प्रेम वर्धन ने देवीश्री पर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद वह तुरंत कमरे से निकलकर फरार हो गया। उसने पहले मेट्रो से मैजेस्टिक स्टेशन तक यात्रा की और वहां से तिरुपति जाने वाली बस में सवार हो गया।

मोबाइल सिग्नल और सीसीटीवी फुटेज ने खोला मामला

देवीश्री के दोस्तों और पड़ोसियों के बयान के आधार पर पुलिस ने शुरुआत से ही प्रेम वर्धन को मुख्य संदिग्ध माना। हालांकि उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर रखा था, लेकिन बीच-बीच में मिलने वाले सिग्नल, लोकेशन अपडेट और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी गतिविधियों को ट्रैक किया गया।

तिरुपति में भेष बदलने की कोशिश भी नाकाम

मुख्य पुलिस निरीक्षक मुरलीधर के नेतृत्व में एक टीम ने तिरुपति पुलिस के साथ समन्वय कर प्रेम वर्धन की तलाश शुरू की। इस दौरान वह अपना हुलिया बदलने के लिए मंदिर में मुंडन करवाकर बाल चढ़ाने गया था। लेकिन उसके मोबाइल टावर सिग्नल ने उसकी सही लोकेशन पुलिस को बता दी आखिरकार, तिरुपति में उसे धर दबोचा गया।

जलन बना हत्या का कारण

पूछताछ में प्रेम वर्धन ने स्वीकार किया कि देवीश्री की किसी अन्य युवक से दोस्ती को लेकर वह जलन और गुस्से में था। इसी के चलते उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर बेंगलुरु लाया है और आगे की जांच जारी है।

अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
