पति-पत्नी के बीच 30 साल पुराना दोस्त बन गया 'वो', हैरान कर रही बेंगलुरु की हॉरर स्टोरी
बेंगलुरु में अवैध संबंधों का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक युवक की पत्नी का अफेयर पति के 30 साल पुराने दोस्त के साथ हो गया। जब पति इस अफेयर में बाधा बनने लगा तो पत्नी ने पति के दोस्त के साथ मिलकर उसे ठिकाने लगा दिया।
बचपन की दोस्ती
जानकारी के मुताबिक मृतक विजय कुमार और धनंजय उर्फ जय बचपन के दोस्त थे। दोनों के बीच करीब तीन दशक की दोस्ती थी। दोनों एक साथ बेंगलुरु के मगाडी में पले-बढ़े थे। इसके बाद वह दूसरे इलाके में शिफ्ट हो गए। विजय रियल एस्टेट और फाइनेंस डीलिंग का काम करता था। दस साल पहले उसकी आशा नाम की युवती से शादी हुई। शादी के बाद यह दोनों कामाक्षिपल्या में रहने लगे।
रंगे हाथों पकड़ लिया
पुलिस के मुताबिक विजय को हाल ही में पता चला कि उसकी पत्नी का उसके दोस्त धनंजय से चक्कर चल रहा है। बताया जाता है कि उसने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया था। इसके अलावा उसके दोनों की साथ में तस्वीरें भी मिली थीं। इसके बाद विजय का अपनी पत्नी आशा के साथ झगड़ा भी हुआ था। मामला सामने आने के बाद अपनी शादी बचाने के लिए विजय अपनी पत्नी के साथ माछोहल्ली में रहने चला गया।
पत्नी से पुलिस कर रही पूछताछ
जानकारी के मुताबिक दूसरी जगह रहने के बावजूद विजय की पत्नी और उसके दोस्त धनंजय का अफेयर चलता रहा। घटना के दिन विजय अपने घर पर ही था। शाम को वह घर से बाहर निकला। बाद में उसकी लाश माछोहल्ली के डीजीग्रुप लेआउट एरिया में पाई गई। घटना की जांच कर रही पुलिस को शक है कि आशा और धनंजय ने मिलकर विजय की हत्या की साजिश रची है। पुलिस ने आशा को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। वहीं, आरोपी दोस्त धनंजय फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।