गर्लफ्रेंड को डिनर पर बुलाया, फिर वहीं उतार दिया मौत के घाट; सनकी आशिक का खौफनाक कांड

मामला बेंगलुरु का है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित और आरोपी राजीव पिछले 3 से 4 साल से एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। दोनों की मुलाकात उनके दफ्तर में हुई थी।

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से प्यार और सनक की रोंगटे खड़े कर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां एक सिरफिरे प्रेमी ने अपनी 23 साल की गर्लफ्रेंड को पहले डिनर पर बुलाया। इसके बाद जब लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया, तो उनके बीच बहस हो गई। गुस्साए प्रेमी ने प्रेमिका का पीछा किया और बीच सड़क पर ही चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया।

मृतक लड़की की पहचान अंजली के रूप में हुई है। वहीं आरोपी प्रेमी राजीव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में इस खूनी लव स्टोरी का सच सामने आया है। पुलिस के मुताबिक अंजली और आरोपी पिछले 3 से 4 साल से रिलेशनशिप में थे। दोनों की मुलाकात उनके दफ्तर में ही हुई थी। हालांकि अंजली का परिवार राजीव के बैकग्राउंड को लेकर खुश नहीं था, इसलिए उन्होंने शादी का विरोध किया। परिवार के लगातार दबाव के आगे झुकते हुए अंजली ने पिछले कुछ दिनों से राजीव से दूरी बनानी शुरू कर दी थी और उसका फोन उठाना भी बंद कर दिया था।

मनाने की कोशिश कर रहा था आरोपी वहीं राजीव लगातार अंजली और उसके परिवार को शादी के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब अंजली उसे नजरअंदाज करने लगी, तो उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। रविवार रात राजीव ने अंजली को मिलने और साथ में डिनर करने के लिए बुलाया। खाने की मेज पर राजीव ने एक बार फिर शादी का मुद्दा उठाया। इसे लेकर दोनों में तीखी बहस हो गई।

पीछा कर उतारा मौत के घाट इसके बाद राजीव से तंग आकर अंजली वहां से उठकर जाने लगी। लेकिन सनकी राजीव ने बीच सड़क पर अंजली का पीछा किया और पीछे से आकर उसकी गर्दन पर चाकू से जानलेवा हमला किया और वहां से फरार हो गया। खून से लथपथ अंजली को पास के एक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बेंगलुरु पुलिस ने वारदात वाली जगह के पास से ही हत्यारे राजीव को गिरफ्तार कर लिया है।