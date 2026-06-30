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गर्लफ्रेंड को डिनर पर बुलाया, फिर वहीं उतार दिया मौत के घाट; सनकी आशिक का खौफनाक कांड

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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मामला बेंगलुरु का है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित और आरोपी राजीव पिछले 3 से 4 साल से एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। दोनों की मुलाकात उनके दफ्तर में हुई थी।

गर्लफ्रेंड को डिनर पर बुलाया, फिर वहीं उतार दिया मौत के घाट; सनकी आशिक का खौफनाक कांड

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से प्यार और सनक की रोंगटे खड़े कर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां एक सिरफिरे प्रेमी ने अपनी 23 साल की गर्लफ्रेंड को पहले डिनर पर बुलाया। इसके बाद जब लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया, तो उनके बीच बहस हो गई। गुस्साए प्रेमी ने प्रेमिका का पीछा किया और बीच सड़क पर ही चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया।

मृतक लड़की की पहचान अंजली के रूप में हुई है। वहीं आरोपी प्रेमी राजीव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में इस खूनी लव स्टोरी का सच सामने आया है। पुलिस के मुताबिक अंजली और आरोपी पिछले 3 से 4 साल से रिलेशनशिप में थे। दोनों की मुलाकात उनके दफ्तर में ही हुई थी। हालांकि अंजली का परिवार राजीव के बैकग्राउंड को लेकर खुश नहीं था, इसलिए उन्होंने शादी का विरोध किया। परिवार के लगातार दबाव के आगे झुकते हुए अंजली ने पिछले कुछ दिनों से राजीव से दूरी बनानी शुरू कर दी थी और उसका फोन उठाना भी बंद कर दिया था।

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मनाने की कोशिश कर रहा था आरोपी

वहीं राजीव लगातार अंजली और उसके परिवार को शादी के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब अंजली उसे नजरअंदाज करने लगी, तो उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। रविवार रात राजीव ने अंजली को मिलने और साथ में डिनर करने के लिए बुलाया। खाने की मेज पर राजीव ने एक बार फिर शादी का मुद्दा उठाया। इसे लेकर दोनों में तीखी बहस हो गई।

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पीछा कर उतारा मौत के घाट

इसके बाद राजीव से तंग आकर अंजली वहां से उठकर जाने लगी। लेकिन सनकी राजीव ने बीच सड़क पर अंजली का पीछा किया और पीछे से आकर उसकी गर्दन पर चाकू से जानलेवा हमला किया और वहां से फरार हो गया। खून से लथपथ अंजली को पास के एक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बेंगलुरु पुलिस ने वारदात वाली जगह के पास से ही हत्यारे राजीव को गिरफ्तार कर लिया है।

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पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच से साफ है कि राजीव अपनी प्रेमिका द्वारा रिश्ता तोड़े जाने के फैसले को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते उसने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और अंजली के शव को पोस्टमार्टम के लिए एमएस रमैया अस्पताल भेज दिया गया है।

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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