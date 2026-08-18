Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पति से हुआ झगड़ा तो पत्नी ने प्रेमी को बुलाया, 4 साल के बेटे समेत दोनों को मार डाला

By Amit Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, बेंगलुरु
Follow us on Google News
share

बेंगलुरु में 34 वर्षीय व्यक्ति और उसके 4 साल के बेटे की मौत से सनसनी फैल गई। पुलिस को हत्या की साजिश का शक है। पत्नी हिरासत में है, जबकि कथित प्रेमी फरार है।

बेंगलुरु मर्डर केस में चौंकाने वाला मोड़, पति के बाद 4 साल के बेटे की भी हत्या का आरोप
बेंगलुरु मर्डर केस में चौंकाने वाला मोड़, पति के बाद 4 साल के बेटे की भी हत्या का आरोप

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक 34 वर्षीय व्यक्ति और उसके चार साल के बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद पुलिस की जांच में कथित हत्या की साजिश का खुलासा हुआ है। पुलिस का आरोप है कि व्यक्ति की पत्नी हरिणी ने अपने कथित प्रेमी विनय की मदद से पति की हत्या की और बाद में बच्चे की भी जान ले ली। हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हुई है।

मामला उत्तर बेंगलुरु के चिक्काबनावारा इलाके का है। यहां गुट्टे बसवेश्वर नगर की 9वीं क्रॉस स्थित एक घर में अभिनंदन अपनी पत्नी हरिणी और बेटे के साथ रहता था।

सोने की जगह को लेकर हुआ था पति-पत्नी में झगड़ा

पुलिस के मुताबिक, घटना से पहले पति-पत्नी के बीच सोने की जगह को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान हरिणी ने कथित तौर पर अभिनंदन पर करछी से हमला किया। इसके बाद दोनों अलग-अलग कमरों में चले गए।

पुलिस को शक है कि हत्या से पहले हरिणी ने विनय को रात करीब 11 बजे घर बुलाया था। आरोप है कि उन दोनों ने ही अभिनंदन की हत्या की। अधिकारियों के मुताबिक, 4 साल के यदुवीर ने यह सब होते हुए देखा था।

ये भी पढ़ें:महिला को 3 सेकेंड में चाकू से 4 वार,रेस्टोरेंट में मर्डर का CCTV फुटेज आया सामने

बच्चे की भी ले ली जान

पुलिस के अनुसार, घटना के दौरान बच्चा जाग गया था। इसके बाद कथित तौर पर उसकी भी हत्या कर दी गई और तकिए से उसका दम घोंट दिया गया। इसके बाद क्राइम सीन को बदलने की कोशिश की गई। आरोप है कि अभिनंदन की लाश को यदुवीर की लाश के ऊपर रखा गया था, ताकि ऐसा लगे कि पिता ने खुद मरने से पहले बच्चे की हत्या की होगी। पुलिस को शक है कि वारदात के बाद घर में मौजूद खून के निशानों को साफ किया गया, ताकि किसी को संदेह न हो।

पत्नी हिरासत में, प्रेमी फरार

घटना के बाद हरिणी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान मामले से जुड़ी और जानकारी सामने आई।

ये भी पढ़ें:मां ने पकड़े हाथ, प्रेमी ने घोंटा गला; पति के दोस्त से अफेयर में मासूम का मर्डर

वहीं, विनय फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। उसके कनकपुरा के पास हेरोहल्ली और आसपास के इलाकों में होने की आशंका जताई गई है। पुलिस को यह भी शक है कि विनय के घर आने के दौरान सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे।

पोस्टमार्टम के बाद गांव भेजे गए शव

दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद उन्हें परिवार के पैतृक गांव ले जाया गया। पुलिस का कहना है कि विनय के पकड़े जाने और उससे पूछताछ के बाद मामले में और जानकारी सामने आ सकती है। फिलहाल जांच जारी है।

ये भी पढ़ें:घर से बुलाकर युवक की हत्या; 15 साल पुराने मर्डर केस में 2 सगे भाइयों को उम्रकैद
Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar

डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

और पढ़ें
Karnataka Karnataka News Crime News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।