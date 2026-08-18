पति से हुआ झगड़ा तो पत्नी ने प्रेमी को बुलाया, 4 साल के बेटे समेत दोनों को मार डाला
बेंगलुरु में 34 वर्षीय व्यक्ति और उसके 4 साल के बेटे की मौत से सनसनी फैल गई। पुलिस को हत्या की साजिश का शक है। पत्नी हिरासत में है, जबकि कथित प्रेमी फरार है।
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक 34 वर्षीय व्यक्ति और उसके चार साल के बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद पुलिस की जांच में कथित हत्या की साजिश का खुलासा हुआ है। पुलिस का आरोप है कि व्यक्ति की पत्नी हरिणी ने अपने कथित प्रेमी विनय की मदद से पति की हत्या की और बाद में बच्चे की भी जान ले ली। हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हुई है।
मामला उत्तर बेंगलुरु के चिक्काबनावारा इलाके का है। यहां गुट्टे बसवेश्वर नगर की 9वीं क्रॉस स्थित एक घर में अभिनंदन अपनी पत्नी हरिणी और बेटे के साथ रहता था।
सोने की जगह को लेकर हुआ था पति-पत्नी में झगड़ा
पुलिस के मुताबिक, घटना से पहले पति-पत्नी के बीच सोने की जगह को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान हरिणी ने कथित तौर पर अभिनंदन पर करछी से हमला किया। इसके बाद दोनों अलग-अलग कमरों में चले गए।
पुलिस को शक है कि हत्या से पहले हरिणी ने विनय को रात करीब 11 बजे घर बुलाया था। आरोप है कि उन दोनों ने ही अभिनंदन की हत्या की। अधिकारियों के मुताबिक, 4 साल के यदुवीर ने यह सब होते हुए देखा था।
बच्चे की भी ले ली जान
पुलिस के अनुसार, घटना के दौरान बच्चा जाग गया था। इसके बाद कथित तौर पर उसकी भी हत्या कर दी गई और तकिए से उसका दम घोंट दिया गया। इसके बाद क्राइम सीन को बदलने की कोशिश की गई। आरोप है कि अभिनंदन की लाश को यदुवीर की लाश के ऊपर रखा गया था, ताकि ऐसा लगे कि पिता ने खुद मरने से पहले बच्चे की हत्या की होगी। पुलिस को शक है कि वारदात के बाद घर में मौजूद खून के निशानों को साफ किया गया, ताकि किसी को संदेह न हो।
पत्नी हिरासत में, प्रेमी फरार
घटना के बाद हरिणी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान मामले से जुड़ी और जानकारी सामने आई।
वहीं, विनय फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। उसके कनकपुरा के पास हेरोहल्ली और आसपास के इलाकों में होने की आशंका जताई गई है। पुलिस को यह भी शक है कि विनय के घर आने के दौरान सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे।
पोस्टमार्टम के बाद गांव भेजे गए शव
दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद उन्हें परिवार के पैतृक गांव ले जाया गया। पुलिस का कहना है कि विनय के पकड़े जाने और उससे पूछताछ के बाद मामले में और जानकारी सामने आ सकती है। फिलहाल जांच जारी है।
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